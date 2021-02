München - Zum Auftakt des 21. Spieltages in der Bundesliga trifft RB Leipzig auf den FC Augsburg. Anpfiff der Freitags-Partie ist am 12. Februar um 20.30 Uhr in der Red Bull Arena. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live im Liveticker und im Live-Stream verfolgen könnt.

Der Tabellenzweite aus Leipzig fuhr in der vergangenen Woche einen ungefährdeten 3:0-Sieg beim FC Schalke 04 ein. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann liegt mit 41 Punkten schon satte acht Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München und will mit einem Sieg gegen die Augsburger immerhin in Reichweite bleiben.

Augsburg im Formtief

Der FC Augsburg befindet sich hingegen in einem Negativlauf. Der Tabellen-13. konnte nur eines seiner letzten sechs Spiele gewinnen und muss nach einem eigentlich passablen Saisonstart wieder auf das untere Tabellenende schauen. Noch beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz fünf Punkte.

Das Hinspiel beider Teams endete 2:0 für RB Leipzig. Angelino und Yussuf Poulsen erzielten im Oktober 2020 die Tore.

Bundesliga: RB Leipzig gegen FC Augsburg live im TV

Das Bundesliga-Spiel am Freitagabend zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg gibt es nicht im Free-TV zu sehen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Rechte.

Bundesliga: RB Leipzig gegen FC Augsburg im Livestream

DAZN überträgt die Partie RB Leipzig gegen FC Augsburg wie jedes Freitagsspiel der Bundesliga im Live-Stream, hier geht es um 20:15 Uhr los. Ein Abonnement beim Streamingdienst ist kostenpflichtig. Allerdings gibt es dort die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK).

Bundesliga: Liveticker der Partie RB Leipzig gegen FC Augsburg

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

