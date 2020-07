Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann in der Vorbereitung auf das Champions-League-Finalturnier wieder mit Yussuf Poulsen und Patrik Schick planen. Beide Stürmer kehrten am Freitag ins Mannschaftstraining zurück. Poulsen hatte unter einer Sprunggelenksverletzung gelitten, Schick plagten Rückenprobleme. Die Leipziger stellen sich seit dieser Woche auf das Viertelfinale in der Königsklasse gegen Atletico Madrid (13. August) ein.

Marcel Sabitzer, der nach einer Innenbanddehnung noch kürzertreten muss, absolviert nur Teile des Team-Trainings. Nationalspieler Marcel Halstenberg setzt mit Rückenschmerzen komplett aus. Auch Innenverteidiger Ibrahima Konate (Restbeschwerden nach Muskelfaserriss) und Neuzugang Hee-Chan Hwang (Passprobleme) trainieren derzeit nicht mit der Mannschaft.