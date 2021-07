Leipzig (SID) - Stürmer Andre Silva hat Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo in den höchsten Tönen gelobt. "Er steht über allem. Er hat eine unglaubliche Karriere und bringt eine unglaubliche Leistung. Es ist etwas Besonderes mit ihm zu spielen", sagte der Neuzugang des Bundesligisten RB Leipzig bei seiner Vorstellung am Freitag und fügte in Anlehnung an Ronaldos eigene Duftreihe lächelnd hinzu: "Wenn ich ansatzweise so erfolgreich sein kann wie Ronaldo, dann ist das gut, ob mit oder ohne Parfüm."

Der portugiesische Nationalspieler, der gemeinsam mit Ronaldo bei der EM gespielt hatte, absolvierte in Leipzig am Freitag erstmals das Mannschaftstraining. In der vergangenen Saison war Silva für Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt aufgelaufen, für die Hessen hatte er 28 Treffer in der Bundesliga erzielt.

Ob eine ähnliche Leistung von ihm in Leipzig zu erwarten ist, ließ Silva offen. "Ich bin jetzt in einem neuen Team, habe neue Mitspieler, es gibt eine neue Mentalität und Spielweise", sagte der 25-Jährige: "Aber meine Denkweise ist, dass es keine Grenzen gibt. Ich möchte mich immer verbessern."

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, Rekordmeister Bayern München zu schlagen und Meister zu werden, antwortete Silva: "Ich möchte mir keine Grenzen setzen, was Ziele angeht." Für eine erfolgreiche Konstellation seien Fans, Mannschaft, Team und Mitarbeiter wichtig. Es müsse alles "gut passen und ineinander greifen".