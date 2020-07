München (SID) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sane hat die jüngsten Diskussionen über angebliche charakterliche Probleme "sehr verwundert" verfolgt. "Aus vielen Ecken, von Leuten, die mich persönlich gar nicht kennen und nicht wissen, wie ich ticke, kamen Aussagen und Urteile über meinen Charakter. Ich frage mich, wie man so etwas machen kann? Wenn ich einen Menschen nicht kenne, würde ich nie über seinen Charakter sprechen. Ich war weit weg, natürlich wird da spekuliert. Dennoch fand ich das in dem Maße seltsam, verwunderlich", sagte der neue Star von Bayern München in Sport Bild.

Dass er künftig das neue Aushängeschild des deutschen Fußball-Rekordmeisters ist, sei ihm "durchaus bewusst, darauf habe ich mich vorbereitet. Ich bin ein deutscher Nationalspieler und jetzt Teil des größten deutschen Klubs. Ich weiß: Der Fokus wird oft auf mir liegen. Aber damit belaste ich mich nicht." Sane trägt künftig die "10". Er wisse auch "um die Verantwortung, die dieses Trikot mit sich bringt".

Dass der FC Bayern möglicherweise eine neue Epoche prägen kann, "das spüre ich. Die Jungs sind heiß und fokussiert, sie haben große Ziele. Ich denke, es kann einiges werden. Ich sehe definitiv eine realistische Chance, mit Bayern die Champions League zu gewinnen."

Sane kam für insgesamt rund 60 Millionen Euro Ablöse von Manchester City zu den Bayern. Im vergangenen Sommer waren noch weit über 100 Millionen im Gespräch gewesen. "Das sind Zahlen, die in meinen Augen kein Spieler der Welt wert ist, das steht außer Frage. Sicherlich ist es aber kein Nachteil, dass am Ende viel weniger gezahlt wurde", betonte der 24-Jährige.