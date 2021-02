Fussball international

BEST OF: Ibrahimovic vs. Lukaku vor dem Derby della Madonnina

Am Sonntag steht es wieder an: das Derby della Madonnina. Wir haben für euch die beiden Topstürmer unter die Lupe genommen und zeigen euch ein Best of von Zlatan Ibrahimovic und Romelu Lukaku.

3:48 min