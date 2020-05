Hamburg - Schauspieler und Schalke-Fan Peter Lohmeyer blickt mit wenig Spannung auf das Geisterspiel-Derby am kommenden Wochenende. "Schade, schade, schade, aber ein Derby war mir eigentlich noch nie so latte", sagte der 58-Jährige dem "SID" zum Spiel von Schalke 04 am Samstag bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr). Es sei ihm auch "völlig wurscht, wer gewinnt".

Lohmeyer, der im Film "das Wunder von Bern" eine Hauptrolle spielte, hält den Bundesliga-Restart ohne Fans im Stadion für problematisch. "Sich daran zu ergötzen, dass Elf gegen Elf vor keinem Publikum spielen, ist schwer zu begreifen", sagte er. Einen kurzen Blick auf die TV-Bilder werde sich aber wohl doch nicht verkneifen können: "Man will dann doch wissen, wie die sich verhalten."

Lohmeyer hätte eine andere Lösung als die Wiederaufnahme des Bundesliga-Wettbewerbs bevorzugt. "Saisonabbruch. Und dann nehmt euch die Zeit darüber nachdenken, was man mal ändern kann im Fußball", sagte Lohmeyer, er sieht die Deutsche Fußball Liga (DFL) hier in der Pflicht.

Während Lohmeyer den großen Profivereinen "genug Geld im Keller" zum Überleben zurechnet, sieht er kleinere Klubs wie den Regionalligisten Altona 93 aus Hamburg in echter Gefahr. "Ich möchte darauf hinweisen, dass es ums Überleben geht", sagte der Schauspieler. Er unterstützt daher eine Aktion des Traditionsvereins aus seinem Stadtteil, bei der unter anderem virtuelle Tickets verkauft werden.

