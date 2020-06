Köln (SID) - Schiedsrichter Patrick Ittrich fühlt sich bei der Leitung von Geisterspielen an "Endzeitfilme" erinnert. "Ich brauche die Emotionen, ich brauche die Leute. Das fehlt ungemein und ist surreal", sagte der 41-Jährige im Fußball-Podcast "Der Sechzehner". Er komme sich daher in den leeren Stadien manchmal vor "wie bei 'I am Legend', wie in einem Endzeitfilm."

An seiner Aufgabe als Schiedsrichter ändere sich durch das Fehlen der Fans indes nichts, sagte Ittrich. Einzig das Gefühl sei "merklich anders", sagte der Hamburger: "Wenn du rausläufst ins Stadion mit Zuschauern, ist der Puls 15 bis 20 Schläge höher als normal." Ittrich hatte zuletzt das Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und Arminia Bielefeld (1:2) gepfiffen.

Ittrichs Wunsch ist daher klar. Er wolle so schnell wie möglich wieder Zuschauer im Stadion, sagte er. Dies sei für ihn "ein emotionales Heiligtum".