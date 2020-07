Mainz - Sportvorstand Rouven Schröder vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 95 hat den tätlichen Angriff von Unbekannten auf Profi Ronael Pierre-Gabriel in Frankreich scharf verurteilt.

Er hoffe, dass die "Übeltäter" gefunden und "für ihre perfide Tat zur Rechenschaft" gezogen würden, sagte Schröder am Donnerstag.

Schläge, Verletzungen und ein brennendes Auto

Der an den französischen Erstligisten Stade Brest verliehene Pierre-Gabriel war nach Klubangaben am Montagabend in der bretonischen Hafenstadt von unbekannten Tätern attackiert worden.

Der 22-jährige Franzose, der seit vergangenem Sommer in Mainz unter Vertrag steht, habe bei dem Überfall "Schläge und Verletzungen" erlitten, "bevor sein Auto in Brand gesteckt und vollständig zerstört wurde", teilte Brest mit.

Laut Schröder habe Pierre-Gabriel jedoch "Gott sei Dank keine schweren Verletzungen davongetragen".

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.