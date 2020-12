München - Der Überfall geschah am hellichten Tag auf den Straßen Londons. Mit Messern bewaffnete Räuber stoppten den Geländewagen von Mesut Özil, um den Arsenal-Spieler auszurauben. Nicht gerechnet hatten die Räuber allerdings mit Sead Kolasinac, der aus dem Auto sprang und auf die Angreifer einschlug. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnten die beiden Fußballer und Özils Freundin Amine Gülse schließlich entkommen.

Fun-Fact zu dieser Episode aus dem Sommer 2019: Özil hatte bereits vorher in einem Interview auf die Frage, wenn er an seiner Seite haben wolle, falls er mal in einen Kampf gerate, mit "Sead Kolasinac" geantwortet. Özil bezeichnete Kolasinac als Maschine, Pierre-Emerick Aubameyang beschrieb ihn als zähen Typ und Kämpfer. Ex-Arsenal-Coach Arsene Wenger erzählte sogar mal, dass Kolasinac der vielleicht körperlich stärkste Spieler sei, den er jemals trainiert habe.

Kolasinac bringt die richtige Einstellung mit – aber wenig Spielpraxis

Stark, furchtlos, draufgängerisch, einen Mann mit solchen Fähigkeiten könnte Schalke 04 in der aktuellen Situation sehr gut gebrauchen. Weshalb es absolut Sinn macht, dass der hochgradig abstiegsgefährdete und finanziell angeschlagene Klub aus Gelsenkirchen Kolasinac übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Silvestermorgen bis zum Saisonende ausgeliehen hat. Laut "Bild" soll der 27-Jährige direkt Kapitän werden, der neue Abwehrchef soll auf dem Platz den Ton angeben und voran gehen. Wer Londoner Straßenräuber in die Flucht schlagen kann, kann auch Schalke 04 vor dem Abstieg retten, oder?

Ganz so einfach ist das nicht. Denn Kolasinac, der in Karlsruhe das Licht der Welt erblickte und bereits von 2011 bis 2017 auf Schalke spielte, kehrt mit relativ wenig Spielpraxis zurück ins Revier. Bei Arsenal stand er in der Premier League nur einmal in der Startelf und spielte insgesamt 90 Minuten, dazu kommen vier weitere Einsätze in der Europa League. Der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas wurde in der ersten Saisonhälfte positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet, verletzt verpasste er weitere Spiele. Zur Stammelf gehört er aber auch nicht, wenn er einsatzbereit war.

Schalke braucht einen Rechtsverteidiger – Kolasinac ist das nicht

Dass wird sich nun auf Schalke ändern, wo der variabel einsetzbare Abwehrspieler eine Schlüsselrolle einnehmen soll. Und es wird spannend, wie der neue Trainer Christian Gross Kolasinac einsetzen wird. Denn die größte Baustelle im Kader auf der Rechtsverteidigerposition kann der Neuzugang nicht schließen. Kolasinac spielt am liebsten hinten links, er kann auch in der Innenverteidigung auflaufen. Genau das gleiche Profil weist Bastian Oczipka auf, der bislang dort spielte. Wie Kolasinac ist auch Oczipka ein Linksfuß. So einfach auf rechts verschieben lässt sich also keiner der beiden.

Doch hinten rechts herrscht die ganze Saison schon ein Mangel, die rechte Außenbahn erwies sich häufig als Einfallstor für die gegnerische Offensive. Und nun fällt auch noch der junge Rechtsverteidiger Kilian Ludewig mit einem Mittelfußbruch monatelang aus. Ein fitter, gelernter Rechtsverteidiger steht nicht im Kader. Zuletzt half Benjamin Stambouli hinten rechts aus, als Dauerlösung drängte er sich auch nicht auf. Es wird interessant zu sehen sein, wie Gross die Schalker Abwehr neu sortiert. Erstmals zum Einsatz kommen könnte Kolasinac im zweiten Spiel des Jahres gegen Hoffenheim, für die Partie bei der Hertha in Berlin am Samstag ist er noch nicht spielberechtigt.

Kolasinac steht für das auf Schalke vermisste Malochen

Unabhängig von seiner Position auf dem Spielfeld soll Kolasinac aber vor allem der Mannschaft wieder Leben einhauchen. Er steht für Härte, für das auf Schalke so gerne gesehene Malochen. Und damit passt er gut zum neuen Trainer Gross, dem der Ruf eines harten Hundes anheftet. Dass der Abwehrspieler laut "Bild" direkt die Kapitänsbinde von Omar Mascarell übernehmen soll, deutet daraufhin hin, dass Kolasinac der verlängerte Arm des Trainers auf dem Spielfeld werden soll.

Dementsprechend weckt Sead Kolasinac nach einem katastrophalen Jahr neue Hoffnungen auf Schalke. Ob der Verteidiger diese schultern kann, wird sich zeigen. An Mut und Entschlossenheit fehlt es ihm jedenfalls nicht.

Christian Stüwe

