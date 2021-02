Gibraltar (SID) - Die Chancen auf einen neuerlichen Weltpokalsiegerbesieger in der Fußball-Bundesliga sind verschwindend gering. Laut Sportwettenanbieter bwin geht Aufsteiger Arminia Bielefeld am Montag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den frischgebackenen Klub-Weltmeister Bayern München als klarer Außenseiter ins Spiel. Für einen Überraschungserfolg der Ostwestfalen winkt das 16-fache des Einsatzes, die Bayern haben eine Sieg-Quote von 1,13.

Im Duell um die internationalen Plätze zwischen dem VfL Wolfsburg (2,50) und Borussia Mönchengladbach (2,70) wird am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) ein ausgeglichenes Spiel erwartet. Borussia Dortmund ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trotz Formkrise mit einer Quote von 1,50 der Favorit im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (6,50).