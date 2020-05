Köln (SID) - Rekordchampion Bayern München bleibt trotz der Corona-Pause der Topfavorit auf den Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern ist bei Sportwettenanbieter bwin mit einer Meisterquote von 1,20 klarer Favorit, wenn ab 15. Mai der Ball in der Bundesliga wieder rollt. Neun Spieltage vor dem Saisonfinale trennen lediglich acht Punkte die fünf Klubs an der Spitze.

Fängt Borussia Dortmund die Münchner noch ab, zahlt das Unternehmen das 6,00-Fache des Einsatzes zurück. Gelingt Herbstmeister RB Leipzig der historisch erste Titel, winkt eine Quote von 11,00.

Dass Borussia Mönchengladbach, immerhin Tabellenführer an acht der bisherigen 25 Spieltage, die Meisterschale wieder an den Niederrhein holt, hält bwin dagegen für unwahrscheinlich - ebenso wie die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen. Die Quote beträgt jeweils 101,00.