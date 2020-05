Köln (SID) - Stürmer Robert Lewandowski vom Fußball-Rekordmeister Bayern München erzielt laut Einschätzung des Sportwettenanbieters bwin an den verbleibenden neun Bundesliga-Spieltagen die meisten Tore. Die Quote für diesen Fall liegt bei 2,20. Knapp dahinter folgt Dortmunds Winter-Neuzugang Erling Haaland (2,80), der sich vor der Corona-Pause mit neun Treffern in seinen ersten acht Bundesliga-Spielen eingeführt hatte.

Erzielt Leipzigs Timo Werner in den verbleibenden Partien die meisten Treffer, zahlt das Unternehmen das Sechsfache des Einsatzes zurück. Im Kampf um den Titel des Torschützenkönigs führt Lewandowski mit 25 Treffern vor Werner (21).