Meisterschaften und mehr: Davon träumt das Youngster-Trio des BVB

In der 7. Episode der Dokumentation "BVB 09 - Stories who we are" geht es um die Rookies von Borussia Dortmund: Jude Bellingham, Giovanni Reyna und Youssoufa Moukoko. Im Video bekommt ihr einen Einblick in das Leben der Youngsters.

3:17 min