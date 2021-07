Köln (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart gibt Junioren-Nationalspieler Antonis Aidonis (20) auf Leihbasis in die 2. Liga ab. Der Innenverteidiger läuft in der kommenden Saison für Dynamo Dresden auf, das teilten beide Klubs am Montag mit. Aidonis stieg bereits am Montag ins Mannschaftstraining des Aufsteigers ein.

"Die Leihe zu Dynamo Dresden ist eine sehr gute Möglichkeit für Toni, um auf hohem Niveau in einem ambitionierten Umfeld Spielpraxis zu sammeln", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: "Nach den regelmäßigen Einsätzen in unserer U21 in der Regionalliga ist die 2. Liga der logische Schritt."

Der Deutsche mit griechischen Wurzeln debütierte im November 2018 für Stuttgart in der Bundesliga, überwiegend lief er aber noch für die zweite Mannschaft auf.