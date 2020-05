1.FC Union Berlin gegen FC Bayern München am Sonntag live im TV, im Livestream und Live-Ticker

Anpfiff der Partie zwischen den Eisernen und dem FCB ist am Sonntag, 17. Mai 2020, um 18:00 Uhr. Wir haben für Euch zusammengefasst, wo und wie ihr das Duell live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

26. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga: Am Sonntag um 18:00 Uhr empfängt Union Berlin die Mannschaft vom FC Bayern München. Alle Infos zu TV-Terminen, Live Ticker & Stream.

Der FC Bayern München ist der aktuelle Spitzenreiter der Bundesliga-Tabelle, und möchte dies auch nach dem Gastspiel an der Alten Försterei bleiben. Union Berlin belegt aktuell einen sehr guten 12. Tabellenplatz in der Liga und hat mit bereits 30 gesammelten Punkte sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es ist also Spannung garantiert im Sonntagsspiel in der Hauptstadt. Es bleibt abzuwarten, wie beide Teams nach der Corona-Zwangspause ins letzte Drittel der Saison starten

Die letzte Begegnung - Union vs. FCB

Saison 2019/20, 8. Spieltag, Bundesliga: Bayern München - 1. FC Union Berlin 2:1 (1:0), Tore: Pavard, Lewandowski - Polter

Infos zum Bundesliga-Spiel 1.FC Union Berlin gegen FC Bayern München

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Union Berlin: Gikiewicz - Hübner, Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz - Malli, Bülter - Andersson

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Stadion: Alte Försterei, Berlin

Schiedsrichter: Frank Willenborg

Assistenten: Arne Aarnink und Holger Henschel

Anstoß: Sonntag, 17.05.2020, 18:00 Uhr