Köln - Der VfL Wolfsburg wird sich vor dem Neustart der Bundesliga sieben Tage abschotten. "Eine Woche vor dem ersten Spiel wird die Mannschaft mit allen Personen, die für die Durchführung des Spiel- und Trainingsbetriebs notwendig sind, in unser Mannschaftshotel, in dem wir alleine untergebracht sind, in Quarantäne gehen", sagte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Grünes Licht der Politik

Die Politik gab am Mittwoch grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Die Entscheidung, ob es am 16./17. Mai oder am Wochenende darauf losgeht, trifft die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit den Vereinsvertretern am Donnerstag im Rahmen einer per Videokonferenz durchgeführten Mitgliederversammlung. "Unser Wunschtermin ist der 16. Mai", sagte Schmadtke.

Man sei sehr froh, dass die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen könne. Das sichere den Vereinen den wirtschaftlichen Betrieb und bringe den Menschen in diesen schwierigen Zeiten ein wenig Ablenkung von den Alltagssorgen und etwas Unterhaltung, so Schmadtke: "Alle Vereine haben ja bereits seit längerer Zeit alle nötigen Hygienemaßnahmen umgesetzt und werden das natürlich auch weiter tun. Dieses Hygienepaket ist so eng geschnürt, dass wir für alle den bestmöglichen Schutz bieten und die Ansteckungsgefahr so weit wie möglich reduzieren."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.