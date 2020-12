Fussball international

HIGHLIGHTS: Unai Simon macht den Karius - Iago Aspas sagt Danke

Nach zuvor drei Heimsiegen in Folge zeigte Bilbao auch in Halbzeit eins eine gute Leistung. Doch ab dem Seitenwechsel waren die Gäste am Drücker und kamen, auch dank Unai Simon, zum zweiten Sieg in Folge.

