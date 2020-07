München - Leroy Sané hat die Rolle von Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei seinem Wechsel zum FC Bayern München gelobt.

"Er stand vom ersten Moment an hinter dem Transfer und hat sich durch nichts beirren lassen. Dafür bin ich dankbar", erklärte Sané in einem Interview mit der "Sportbild".

Sane passt zu den Plänen des FC Bayern

Salihamidzic habe Sané gezeigt, wie der deutsche Rekordmeister arbeite und welche Pläne man mit der Mannschaft verfolge. "Ich merkte sofort: Hier kenne ich viele Jungs, hier passe ich sehr gut rein. Und ich wollte dadurch Teil des erfolgreichen Bayern-Wegs sein."

Der Wechsel von Manchester City und Trainer Pep Guardiola sei dem deutschen Nationalspieler nicht leicht gefallen, wie Sane zugibt: "Pep Guardiola hat mir auf ein sehr hohes Niveau verholfen. Er ist sehr akribisch, will die Spieler jeden Tag weiterbringen." Gerade in taktischer Hinsicht sei der Spanier sehr hartnäckig gewesen und habe seine Entwicklung in diesem Bereich stark gefördert.

Sané spricht sich für Rotation aus

Mit Serge Gnabry und Kingsley Coman sind die Münchner auf den beiden Flügelposition bereits gut besetzt, ein Vorteil der im dichten Spielplan der kommenden Saison nicht zu unterschätzen sei, wie Sane zu verstehen gibt.

"Natürlich will ich spielen, aber ich fordere keinen Stammplatz in jeder Partie ein", erklärt der 24-Jährige, der eine Rotation auf den Flügeln für mich möglich hält: "Das hilft dem Team, eine gute Frische reinzukriegen, neue Impulse zu setzen. Serge, King und ich: Das klingt in meinen Ohren sehr gut!"

