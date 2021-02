Fussball

Streich über Vertragsverlängerung: "Besondere Situation entstanden"

Christian Streich ist der Trainer, der in der Bundesliga am längsten im Amt ist. Nun verlängert er seinen Vertrag frühzeitig bis 2022. Grund dafür ist auch die besondere Situation, die im letzten Jahrzehnt in Freiburg entstanden ist.

1:08 min