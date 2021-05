Berlin/München - Weltmeister Sami Khedira beendet seine Karriere!

Das gab der Mittelfeldspieler am Mittwoch in einer Medienrunde bei Hertha BSC bekannt. Am Samstag, nach dem letzten Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim ist Schluss für Khedira.

"Es ist ein ziemlich harter, aber der einzig richtige Schritt. 15 Jahre Profi-Fußball haben ihre Spuren hinterlassen", sagte der 34-jährige Khedira. Seine Karriere startete Khedira in Stuttgart und wechselte nach der WM 2010 für 14 Millionen Euro zu Real Madrid. 2015 ging es für den defensiven Mittelfeldspieler ablösefrei zu Juventus Turin, bevor er im Februar 2021 zur Berliner Hertha wechselte.

Khedira gewann viele Titel

Der größte Erfolg von Khedira war der Gewinn des Weltmeistertitels 2014 mit dem DFB-Team. Khedira lief insgesamt 77 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf, das WM-Finale 2014 verpasste er aber, weil er sich beim Warmmachen an der Wade verletzte. Zudem gewann er 2007 mit seinem Jugendklub VfB Stuttgart die deutsche Meisterschaft und holte 2009 die U21-Europameisterschaft (U21-EM 2021 live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de) mit dem DFB-Team.

In Madrid gewann er je einmal die Meisterschaft und die Champions League, sowie zwei Mal den Pokal. Im Juventus-Trikot gewann er fünf Mal die italienische Meisterschaft sowie drei Mal den italienischen Pokal.

