Jude Bellingham durfte sich am Mittwochabend gleich zwei Mal freuen: Borussia Dortmund gewann das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea mit 1:0. Zudem wurde dem erst 19-Jährigen die Ehre zuteil, den BVB als Kapitän anzuführen.

Bei "CBS Sports" sagte der Engländer nach der Partie: "Das ist wahrscheinlich die größte Ehre in meiner Karriere bislang: Kapitän dieses Fußballklubs zu sein." Marco Reus und Mats Hummels seien für ihn "echte Vorbilder. Ich schaue mir viel ab."

Bellingham als BVB-Kapitän - Reus und Hummels auf der Bank

Die beiden in der Hierarchie vor ihm stehenden Routiniers mussten bei der Partie in Dortmund mit der Bank vorlieb nehmen. Für das Rückspiel an der Stamford Bridge forderte Bellingham bereits jetzt: "Wir müssen alle Kapitäne sein."

Die Führungsqualitäten des BVB-Stars zeigten sich bereits in mehreren Spielen. Nicht nur deswegen soll Bellingham bei vielen internationalen Top-Klubs ganz oben auf der Liste stehen. Ein Abschied von Dortmund im Sommer gilt als sehr wahrscheinlich.