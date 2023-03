Auch in der Saison 2022/23 wird die Übertragung der Champions League wieder gestückelt sein. So hat sich Streamingdienst DAZN 121 der 137 Spiele gesichert, Amazon Prime Video zeigt insgesamt 16 Matches live und exklusiv. Im Free-TV ist dagegen wieder nur das Finale zu sehen - das ZDF überträgt live.

Die Champions League startete am 6./7. September mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase. Diese endete am 1./2. November, am 14. Februar 2023 standen dann die ersten Achtelfinals an. Das Finale findet am 10. Juni 2023 im Atatürk Olympiastadion in Istanbul statt.

Wir zeigen euch, wo ihr welches Spiel live verfolgen könnt.

Champions League: Wer überträgt das Achtelfinale live?

Das sind die Achtelfinalpartien:

Rückspiele:

7. März 2023

21:00 Uhr: Benfica Lissabon - Club Brügge - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Chelsea - Borussia Dortmund - im Liveticker auf ran.de und live bei Amazon Prime

8. März 2023

21:00 Uhr: Tottenham Hotspur - AC Mailand - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Bayern München - Paris Saint-Germain - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

14. März 2023

21:00 Uhr: Manchester City - RB Leipzig - im Liveticker auf ran.de und live bei Amazon Prime

21:00 Uhr: FC Porto - Inter Mailand - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

15. März 2023

21:00 Uhr: Real Madrid - FC Liverpool - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: SSC Neapel - Eintracht Frankfurt - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

Hinspiele:

22. Februar 2023

21:00 Uhr: RB Leipzig - Manchester City 1:1 - zum Spielbericht

21:00 Uhr: Inter Mailand - FC Porto 1:0 - zum Spielbericht

14. Februar 2023:

21:00 Uhr: AC Mailand - Tottenham Hotspur 1:0 - zum Spielbericht

21:00 Uhr: Paris Saint-Germain - FC Bayern München 0:1 - zum Spielbericht

15. Februar 2023

21:00 Uhr: Club Brügge - Benfica Lissabon 0:2 - zum Spielbericht

21:00 Uhr: Borussia Dortmund - FC Chelsea 1:0 - zum Spielbericht

21. Februar 2023

21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt - SSC Neapel 0:2 - zum Spielbericht

21:00 Uhr: FC Liverpool - Real Madrid 2:5 - zum Spielbericht

Champions League: Wo kann ich Highlights und Zusammenfassungen sehen?

Um die Highlights der Champions League zu sehen, hat man mehrere Möglichkeiten. Am Dienstag und am Mittwoch sind alle Zusammenfassungen (außer die Amazon-Prime-Partien) im Laufe des Abends auf DAZN verfügbar. Dienstags gibt es zudem von einer Partie die Highlights exklusiv bei Amazon Prime - dort gibt es im Anschluss an die Übertragung auch eine Highlight-Show. Mittwochs zeigt das ZDF ab 23 Uhr alle Highlights des jeweiligen Spieltags.

Champions League live: Welche deutschen Teams sind im Achtelfinale mit dabei?

Zum ersten Mal in der Geschichte sind gleich fünf deutsche Teams für die Champions League qualifiziert. Neben den vier Plätzen durch die Bundesliga für den FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen, konnte sich Eintracht Frankfurt mit dem Gewinn der Europa League ebenfalls für die Königsklasse qualifizieren. Außer B04, die im Achtelfinale der Europa League stehen, konnten sich alle Teams für das Achtelfinale qualifizieren.

Wer überträgt die Champions League 2022/23 live?

DAZN und Amazon Prime Video haben in Deutschland die Rechte an der Champions League. DAZN zeigt 121 der 137 Spiele, Amazon 16 - das Finale wird zudem im Free-TV im ZDF übertragen.