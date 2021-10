90 Fazit:

Borussia Dortmund kassiert in der Champions League eine 0:4-Auswärtsklatsche beim AFC Ajax und verpasst in der Gruppe C den nächsten Schritt in Richtung Achtelfinale. Nach dem 2:0-Pausenstand hatten die Schwarz-Gelben weiterhin große Defensivprobleme und waren fast ausschließlich in der eigenen Hälfte gefordert, schrammten ihrerseits durch einen Lattenschuss Haalands aber nur knapp am Anschlusstor vorbei (49.). Die Niederländer belohnten sich dann in Minute 57 durch Antony für ihren weiterhin spielstarken und leidenschaftlichen Auftritt mit ihrem dritten Tor. In der letzten halben Stunde schaltete die ten-Hag-Auswahl zwar einen Gang zurück, war aber trotzdem in der Lage, durch Haller noch ihren vierten Treffer nachzulegen (72.). Phasenweise desolate Westfalen zeigten heute ihre schwächste Leistung seit langer Zeit und wurden von begeisternden Niederländern vorgeführt, die klarer Favorit auf den Gruppensieg sind. Der AFC Ajax empfängt am Sonntag die PSV Eindhoven. Borussia Dortmund ist am Samstag zu Gast beim DSC Arminia Bielefeld. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Jurriën Timber (AFC Ajax)

Der Innenverteidiger hat im Laufduell mit Haaland den Ball mit der rechten Hand gespielt.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Der Nachschlag in Amsterdam soll 180 Sekunden betragen.

88 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Ansgar Knauff

88 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

87 Haaland schraubt sich nach einer Eckstoßflanke Hazards von der rechten Fahne am langen Pfosten hoch und kommt trotz enger Bewachung mit der Stirn an den Ball. Er produziert aber nur einen unkontrollierten Kopfstoß, der weit über den Heimkasten segelt.

85 Ajax steht nun schon bei elf Champions-League-Treffern. In der Königsklasse hat nur der Manchester City FC genauso häufig netzen können.

83 Einwechslung bei AFC Ajax: Devyne Rensch

83 Auswechslung bei AFC Ajax: Noussair Mazraoui

83 Einwechslung bei AFC Ajax: Mohamed Daramy

83 Auswechslung bei AFC Ajax: Sébastien Haller

80 Hummels und Meunier trotten vom Rasen, soleln sich zu allem Überfluss nicht auch noch verletzen. Pongračić und Wolf wirken in den Schlussminuten mit.

79 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marius Wolf

79 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Thomas Meunier

79 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marin Pongračić

79 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mats Hummels

78 Haller und Neres scheitern an Kobel! Am Ende der nächsten direkten Kombination bleibt der Ex-Frankfurter am Elfmeterpunkt am herausstürmenden Keeper hängen. Neres' Nachschuss aus mittigen 14 Metern pariert Dortmunds Schlussmann dann in der halblinken Ecke.

77 Auch der starke Antony holt sich seinen verdienten Einzelapplaus ab. Der Brasilianer macht Platz für seinen Landsmann Neres.

76 Einwechslung bei AFC Ajax: David Neres

76 Auswechslung bei AFC Ajax: Antony

75 Antony sucht Tadić! Der Brasilianer dribbelt an das rechte Strafraumeck und spielt den Ball mit dem linken Außenrist quer vor den Kasten. Am langen Pfosten kommt sein serbischer Kollege nur einen Schritt zu spät, um aus bester Lage zu schießen.

72 Tooor für AFC Ajax, 4:0 durch Sébastien Haller

Haller schraubt das Ergebnis weiter in die Höhe! Blind schafft es über links hinter die Dortmunder Abwehrkette. Von der Grundlinie flankt er im hohen Bogen an die Fünferkante. Haller setzt sich fast im Stand gegen seinen Bewacher Can durch und vollendet per Kopf in die halblinke Ecke.

70 Kurz vor Beginn der Schlussphase nimmt auch Erik ten Hag einen ersten personellen Tausch vor. Berghuis verabschiedet sich in den vorzeitigen Feierabend und wird durch den ehemaligen Bremer Klaassen ersetzt.

69 Einwechslung bei AFC Ajax: Davy Klaassen

69 Auswechslung bei AFC Ajax: Steven Berghuis

68 Haaland findet erneut seinen Meister in Pasveer! Der Norweger ist auf der rechten Strafraumseite Adressat eines Steilpasses durch Hazard. Er kann nach einem Haken mit dem linken Spann schießen. Pasveer stoppt den flachen Schuss in der halblinken Ecke mit der rechten Hand.

66 Ajax schaltet in diesen Minuten zwar einen Gang zurück, doch die zahlreichen Fehler im Dortmunder Aufbauspiel sorgen trotzdem dafür, dass Dortmund daraus kein Kapital schlagen kann.

63 Mit mehr als drei Treffern Differenz hat der BVB in der Champions League übrigens noch nie verloren. Letztmals verlor er im Februar 2019 im Achtelfinalhinspiel beim Tottenham Hotspur FC so deutlich.

60 Bellingham zieht ab! Der Engländer gelangt an der halbrechten Strafraumkante direkt vor die gegnerische Abwehrkette und probiert sich mit einem linken Spannschuss. Den stoppt Passveer in der halbrechten Ecke.

57 Tooor für AFC Ajax, 3:0 durch Antony

Antony krönt seine starke Leistung mit dem vorentscheidenden dritten Tor! Nachdem Haller eine Flanke aus dem linken Halbfeld am Elfmeterpunkt per Kopf verlängert hat, kann der Brasilianer in aller Ruhe erneut Maß nehmen. Aus 14 Metern zirkelt er den Ball mit dem linken Innenrist in die halbhohe linke Ecke.

56 Antony treibt den Ball über die halbrechte Angriffsspur gegen aufgerückte Gäste in den Sechzehner. Dort legt er sich den Ball bei zugestellter Schussbahn auf den linken Innenrist, um die lange Ecke anzuvisieren. Die verfehlt er deutlich.

54 BVB-Coach Rose nimmt seinen zweiten Tausch vor. Für den unauffälligen Malen bringt er Hazard.

53 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

53 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Donyell Malen

52 Ajax bleibt trotz der zugelassenen Möglichkeit der Gäste tonangebend, hält den Schwerpunkt des Geschehens weiterhin in der gegnerischen Hälfte. Gravenberchs Direktabnahme aus zentralen 13 Metern stoppt Kobel mit einem Reflex per rechtem Fuß.

49 Haaland schrammt hauchdünn am Anschlusstor vorbei! Hummels schickt den Norweger von der linken Abwehrseite mit einem perfekten Flugball hinter die gegnerische Abwehrkette. Haaland feuert den Ball aus vollem Lauf und gut 17 Metern mit dem ersten Kontakt per rechtem Fuß auf die obere linke Ecke. Pasveer hebt ab und lenkt ihn an den Querbalken.

47 Während Erik ten Hag in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, setzt Marco Rose ab sofort auf Can. Schulz ist in der Kabine geblieben.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Johan Cruijff ArenA! Nach den starken Auftritten in Istanbul und gegen Sporting bekommt der BVB in seinem dritten Königsklasseneinsatz deutlich die Grenzen aufgezeigt; über weite Strecken des ersten Abschnitts bringt Ajax einen Klassenunterschied auf den Rasen. Der Zwischenstand fällt allerdings nicht so deutlich aus, dass ein Comeback der Rose-Auswahl ausgeschlossen ist. Kehrt sie nach der Pause in das Rennen um die Punkte zurück?

46 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Emre Can

46 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Nico Schulz

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund liegt zur Pause der Champions-League-Auswärtspartie beim AFC Ajax mit 0:2 zurück. Die Schwarz-Gelben starteten mit hohen Ballbesitzwerten in die Partie, gingen in einer plötzlichen Drangphase des niederländischen Meisters aber dennoch früh in Rückstand: Reus fälschte einen Tadić-Freistoß per Kopf in den eigenen Kasten ab (11.). In der Folge war der Bundesligist gegen nun äußerst spielstarke Niederländer fast ausschließlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert. Blinds Treffer in der 25. Minute kam dementsprechend wenig überraschend. Ajax spielte sich um die Halbstundenmarke in einen Rausch und fuhr gegen eine völlig überforderte Dortmunder Defensivabteilung Angriff um Angriff. Durch Haller (32.) und Gravenberch (43.) schrammte die ten-Hag-Truppe jeweils nur hauchdünn an einem dritten Tor vorbei. Erst in der Nachspielzeit brachte der Gast durch Haaland einen ersten gefährlichen Abschluss zustande (45.+1). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins in Amsterdam soll um 60 Sekunden verlängert werden.

43 Gravenberch scheitert an Kobel und am Pfosten! Der 19-Jährige schnibbelt den Ball mit dem rechten Innenrist auf die halbhohe rechte Ecke. Kobel macht sich lang und lenkt den Versuch mit den Fingerspitzen der linken Hand an die Außenseite des Aluminiums.

42 Gelbe Karte für Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Witsel reißt den an der halblinken Sechzehnerkante angspielten Tadić zu Boden. Zum Freistoß in gefährlicher Lage gesellt sich eine Verwarnung.

39 Da war mehr drin! Gravenberch taucht nach Tadićs Kurzpass im offensiven Zentrum vor der letzten gegnerischen Linie auf und nimmt aus gut 17 Metern mit dem rechten Fuß Maß. BVB-Schlussmann Kobel entschärft den schwachen Schuss in der halblinken Ecke problemlos.

36 Haaland ist auch zu Beginn der Schlussphase des ersten Durchgangs überhaupt kein Faktor, da er nicht mit Bällen gefüttert werden kann. Der BVB schafft es nur ganz selten in die Nähe des gegnerischen Sechzehners.

33 Gelbe Karte für Edson Álvarez (AFC Ajax)

Álvarez streckt Bellingham im Mittelfeld bei erhöhtem Tempo nieder und handelt sich die erste Gelbe Karte des Abends ein.

32 Haller mit der nächsten Riesenchance! Antonys flache Rücklage von der rechten Grundlinie leitet Tadić per Hacke zum Ex-Frankfurter weiter, der aus mittigen zwölf Metern per rechtem Innenrist direkt abnimmt. Kobel wehrt den zentralen Versuch mit dem linken Fuß ab.

30 Berghuis hat das 3:0 auf dem Fuß! Nach einem Doppelpass mit Gravenberch taucht der Niederländer im rechten Halbfeld vor der letzten gegnerischen Linie auf und zieht aus gut 15 Metern mit dem linken Spann ab. Der Ball verfehlt die rechte Stange nur knapp.

28 Der Weg zum dritten Sieg im dritten Spiel ist für den BVB sehr weit geworden. Er hat hier und heute die erste echte Prüfung unter Trainer Marco Rose zu lösen, nachdem sie so abgeklärt in die Königsklassensaison gestartet ist.

25 Tooor für AFC Ajax, 2:0 durch Daley Blind

Ajax legt nach! In den Nachwehen eines Einwurfs von der rechten Außenbahn legt Haller im Sechzehnerzentrum per Kopf für Blind zurück. Der packt gegen den aufspringenden Ball aus mittigen 17 Metern einen Schuss mit dem linken Innenrist aus. Der rauscht gegen die Innenseite des linken Innenpfostens und springt von dort in die Maschen.

23 Brandt treibt den Ball über halbrechts nach vorne und gibt zu Meunier auf den nahen Flügel. Dessen Flanke in Richtung Elfmeterpunkt ist aber unpräzise und für Haaland nicht erreichbar. Timber kann vor dem Goalgetter retten.

20 Infolge des sehr stabilen Beginns tut sich der BVB in diesen Minuten äußerst schwer, Ruhe in sein Spiel zu bringen. Das ten-Hag-Team hingegen attackiert seit fast zehn Minuten mit viel Geschwindigkeit.

17 Haaland kommt gegen aufgerückte Niederländer in ein erstes Laufduell gegen die beiden Verteidiger Amsterdams. Der Norweger schafft es vor dem Sechzehner allerdings nicht an diesen vorbei; Martínez spitzelt ihm den Ball vom Fuß.

14 In der Live-Tabelle der Gruppe C ist Ajax nun alleiniger Spitzenreiter vor dem BVB, der nach aktuellem Stand nur noch drei Punkte vor dem Sporting CP liegt. Der Klub aus Lissabon gewann am frühen Abend mit 4:1 in Istanbul.

11 Tooor für AFC Ajax, 1:0 durch Marco Reus (Eigentor)

Ajax sichert sich die frühe Führung! Nach Hummels' Foul an Antony unweit der rechten Sechzehnerlinie zirkelt Tadić den Freistoß scharf vor den kurzen Pfosten. Am Fünfereck fälscht Reus den Ball per Kopf so unglücklich ab, dass dieser unhaltbar in der langen Ecke einschlägt.

10 Hummels rettet in höchster Not! Nach einer flachen Verlagerung auf die freie halbrechte Angriffsseite gelangt Antony in den Sechzehner und hat nur noch Kobel vor sich. Seinen Schuss aus gut 13 Metern kann der grätschende Hummels stoppen. In den Nachwehen der Ecke scheitert Blind von der tiefen linken Strafraumseite an Kobel, der in der kurzen Ecke pariert.

9 Nach Meuniers Einwurf auf der tiefen rechten Außenbahn setzt Akanji auf Höhe des Elfmeterpunkts zu einer ersten Flanke an. Dieser stellt sich Blind schon an der nahen Strafraumlinie in den Weg und blockt den Ball.

7 Da kurz vor dem Anpfiff vor allem in der Heimkurve etliche bengalische Feuer entzündet worden sind, liegt immer noch eine dichte Rauchwolke über dem Feld. Trotz der schlechten Sichtverhältnisse gibt Referee Jesús Gil Manzano das Spiel weiterhin frei.

4 Die Schwarz-Gelben präsentieren sich in den ersten Momenten als passsicher, lassen sich in ihrem Aufbau nicht nur die mit hohem Tempo balljagenden Hausherren aus der Ruhe bringen.

1 Ajax gegen Dortmund – Durchgang eins in der Johan Cruijff ArenA ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Es ist angerichtet: Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten und lauschen nun der Wettbewerbshymne.

Bei den Schwarz-Gelben, die den letzten Vergleich bei Ajax im November 2012 im Rahmen der Champions-League-Gruppenphase mit 4:1 für sich entschieden und die vier ihrer jüngsten fünf Auswärtsmatches in der Königsklasse gewinnen konnten, stellt Coach Marco Rose nach dem 3:1-Heimerfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 einmal um. Anstelle von Can (Bank) beginnt Witsel.

Auf Seiten der Godenzonen, die es bei ihren letzten acht Champions-League-Teilnahmen nur beim aufsehenerregenden Halbfinaleinzug 2019 über die Gruppenphase hinauskamen und die in der laufenden Saison durchschnittlich 3,5 Tore pro Partie erzielen, hat Trainer Erik den Hag im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg beim sc Heerenveen drei personelle Änderungen vorgenommen. Martínez, Álvarez und Antony verdrängen Schuurs, Klaassen und Kudus auf die Bank.

Der AFC Ajax, mit einem Zähler Vorsprung Spitzenreiter der heimischen Eredivisie, ließ dem furiosen 5:1-Auftakterfolg beim Sporting CP einen souveränen 2:0-Heimsieg gegen den Beşiktaş JK folgen. Der ehemalige Frankfurter Angreifer Haller, im Winter vom West Ham United FC verpflichtet, hat fünf der sieben Königsklassentreffer der Godenzonen erzielt und führt die Torjägerliste der Champions League damit an.

Vor den Bundesligasiegen gegen den FC Augsburg (2:1) und gegen den 1. FSV Mainz 05 (3:1) hat Borussia Dortmund auf internationalem Parkett auch das zweite Match knapp erfolgreich gestalten können. Den Sporting CP rangen die Schwarz-Gelben durch einen Treffer Malens (37.) mit 1:0 nieder. Seit Samstag steht mit Goalgetter Haaland auch der wohl wichtigste Akteur Dortmunds nach Verletzung wieder zur Verfügung - gegen Mainz meldete sich der junge Norweger mit einem Doppelpack zurück.

In der Champions-League-Gruppe C herrschen nach zwei Spieltagen klare Machtverhältnisse, haben doch sowohl der AFC Ajax und Borussia Dortmund sechs Zähler auf ihren Konto, während der Beşiktaş JK und der Sporting CP vor ihrem bereits um 18:45 Uhr gestartetem direkten Duell dementsprechend noch keinen einzigen Punkt vorweisen konnten. Der Gewinner des ersten Vergleichs zwischen Amsterdamern und Westfalen steht dementsprechend schon mit anderthalb Beinen in der K.o.-Phase.