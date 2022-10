Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusens neuer Coach Xabi Alonso blickt dem Debüt als Trainer in der Champions League aufgeregt entgegen. "Es ist natürlich besonders", gab der 40-Jährige zu, die Königsklasse sei für ihn "der schönste Wettbewerb".

Alonso betreut nach 119 Partien als Spieler im höchsten europäischen Fußball-Wettbewerb am Mittwoch gegen den FC Porto (21.00 Uhr/DAZN) seine erste Mannschaft an der Seitenlinie. Um erfolgreich zu sein, brauche es "eine top Leistung", sagte er am Dienstag: Er spüre "die Motivation für Mittwoch in der Mannschaft".

Bei seiner Premiere muss der zweimalige Champions-League-Sieger Alonso allerdings auf die gesperrten Robert Andrich und Jeremie Frimpong verzichten. Sardar Azmoun fehlt wegen eines Muskelfaserrisses wochenlang.

Das Hinspiel in der vergangenen Woche hatte die Werkself in Portugal mit 0:2 verloren, anschließend war Gerardo Seoane als Trainer entlassen worden.