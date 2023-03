Die Auslosung zum Viertelfinale bzw. Halbfinale und Finale der Champions League steht an. Mit dem FC Bayern München konnte sich bereits ein deutsches Team für die Runde der letzten acht Teams qualifizieren, Borussia Dortmund und RB Leipzig schieden hingegen im Achtelfinale gegen Chelsea bzw. Manchester City aus.

Mit Eintracht Frankfurt hat allerdings noch ein weiteres Bundesliga-Teams die Chance, ebenfalls ins Champions-League-Viertelfinale einzuziehen. Am 17. März kommt es dann im UEFA-Hauptquartier in Nyon zur Auslosung der Viertelfinal-Begegnungen in der Königsklasse. Zudem werden auch schon die möglichen Halbfinal-Paarungen gelost, ebenso, welches Team im Finale in Istanbul Heimrecht hat.

Champions League: Wie sehen die noch zu spielenden Achtelfinal-Partien aus?

Real Madrid - FC Liverpool (Hinspiel 5:2)

SSC Neapel - Eintracht Frankfurt (Hinspiel 2:0)

Champions League: Welche Teams sind bereits für das Viertelfinale qualifiziert?

Bereits im Viertelfinale stehen neben dem FC Bayern München auch der FC Chelsea, die AC Mailand und Benfica Lissabon. Darüber hinaus qualifizierten sich auch Inter Mailand und Manchester City für die Runde der letzten Acht.

Champions League: Wann ist die Auslosung für das Viertelfinale und Halbfinale sowie Finale?

Ausgelost werden die Viertelfinals sowie Halbfinals der Champions League am 17. März um 12 Uhr.

Champions League: Wie läuft die Auslosung für das Viertelfinale und Halbfinale sowie Finale ab?

Es ist eine offene Auslosung ohne Setzliste oder andere Einschränkungen.

Wo kann ich die Auslosung für das Viertelfinale und Halbfinale sowie Finale der Champions League live im TV sehen?

Die Auslosung wird ab 12 Uhr live bei Sky Sport News HD übertragen.

Champions League: Wo gibt es einen Livestream zur Viertelfinal-, Halbfinal- und Final-Auslosung?

Die Auslosung ist im Livestream bei SkyGo und bei DAZN zu sehen.

Wo gibt es einen Liveticker zur Auslosung der Champions-League-Viertelfinals bzw. -Halbfinals bzw. des Finals?

Die Auslosung könnt ihr live bei ran.de verfolgen.

Wann findet das Viertelfinale der Champions League statt?

Die Hinspiele im Viertelfinale finden am 11./12. April statt. Die Rückspiele werden am 18./19. April 2023 ausgespielt.

Wann findet das Halbfinale der Champions League statt?

Die Hinspiele im Halbfinale finden am 9./10. Mai statt. Die Rückspiele werden am 16./17. Mai 2023 ausgespielt.

Wo findet das Champions-League-Finale 2023 statt?

Real Madrid kürte sich in Paris im Stade de France zum Champions-League-Sieger 2022. Reals Nachfolger wird in Istanbul bestimmt. Am 10. Juni 2023 steigt das große Finale im Atatürk Stadion. Dort sollte bereits 2020 und 2021 das Finale stattfinden - wegen Corona wurde es verschoben.

