Köln - Die katalanische Regionalregierung hat die Empfehlung gegeben, das Achtelfinalrückspiel in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Neapel am 18. März als Geisterspiel austragen zu lassen. Noch ist allerdings die endgültige Entscheidung nicht getroffen worden. Im Hinspiel hatte sich Barca mit Superstar Lionel Messi ein 1:1 in Neapel erkämpft.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.