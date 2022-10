Barcelona (SID) - Bayern München will die Festung Camp Nou mit Superstar Sadio Mane einnehmen. Der senegalesische Stürmer rotiert beim Gastspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League beim FC Barcelona wieder in die Startelf. Zudem bringt Trainer Julian Nagelsmann mit Noussair Mazraoui einen weiteren Neuen.

Kingsley Coman und Benjamin Pavard sitzen im Gegensatz zum 2:0 in Hoffenheim am Samstag zunächst auf der Bank. Dort nimmt auch Thomas Müller nach seiner Magen-Darm-Erkrankung Platz.

Im Tor vertritt Sven Ulreich im fünften Pflichtspiel nacheinander den an der Schulter verletzten Kapitän Manuel Neuer. Bei Barca beginnt wie erwartet Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen.

Lewandowski trifft auf seinen einstigen Back-up: Bei den Bayern stürmt wie zuletzt dreimal recht erfolgreich Eric Maxim Choupo-Moting.