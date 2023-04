Mit 3:0 überrollte Manchester City den FC Bayern München im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Nun glauben einige Fans der Bayern wohl nicht mehr an ein kleines Wunder im internationalen Geschäft - und verkaufen ihre Tickets für das Rückspiel über den Zweitmarkt auf der Team-Website.

Im Minutentakt werden Karten für die Partie, die ausschließlich von Mitgliedern des Vereins erworben werden konnten, angeboten und verkauft. Eine genaue Zahl über die "zurückgegebenen" Tickets gibt es nicht. Wer auf dem Zweitmarkt ein Ticket für die Partie gegen City kaufen will, muss ebenfalls Vereinsmitglied des FC Bayern sein.

Am kommenden Mittwoch (19.4) tritt das Team von Trainer Thomas Tuchel in der Allianz Arena gegen Manchester City an, vier Tage vorher empfangen die Bayern in der Bundesliga die TSG Hoffenheim.

Thomas Müller: "Werden sehen, was der Fußballgott bereithält"

"Es geht darum, dass wir uns am Samstag die drei Punkte gegen Hoffenheim holen und uns dann für Mittwoch präparieren. Dann werden wir sehen, was er Fußballgott für uns bereithält", sagte Thomas Müller nach der City-Niederlage.

"Es sieht nicht so gut aus, nur ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt. Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel noch einmal alles reinzuwerfen, alles zu versuchen. Um unseren Fans auf der ganzen Welt zu zeigen, dass wir eben nicht aufgeben", sagte Oliver Kahn mit Blick auf die Partie am kommenden Mittwoch.