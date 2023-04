Aus Manchester berichtet Stefan Kumberger

Das besondere Verhältnis von Thomas Tuchel und Pep Guardiola ist bekannt. Beide schätzen und mögen sich. Besonders der Bayern-Trainer betont immer wieder, wie inspirierend sein Gegenüber in all den Jahren seiner Trainer-Karriere für ihn war.

Am Vorabend des Spiels machte Tuchel aber nun deutlich, dass seine Bewunderung auch Grenzen habe. "Sie dürfen das nicht verwechseln. Ich bin kein Fanboy", sagte der 49-Jährige bei der Abschlusspressekonferenz im Etihad Stadium.

Tuchel hat eine "gute Idee"

Es werde zudem keine Philosophie-Stunde über die Leistungen Guardiolas beim FC Barcelona geben. Vielmehr konzentriere er sich voll auf die Analyse der letzten vier Wochen von Manchester City.

"Ich war selbst hier in der Liga und habe mit City in der Liga gekämpft. Wir glauben zu wissen, dass wir eine gute Idee davon haben, was hier passiert", so Tuchel weiter. Vor den wichtigen Spielen gelte für ihn in der Analyse der Grundsatz: "Weniger ist mehr".