Von Dominik Hechler

FC Bayern München gegen Paris St. Germain. Es ist DAS Duell im Achtelfinale der Champions League - und im Rückspiel in der Münchner Allianz Arena wird sich nun entscheiden, welches dieser beiden, sportlichen Schwergewichte ins Viertelfinale der Champions League einziehen wird.

Die Elf von Coach Julian Nagelsmann geht dabei mit einem 1:0 aus dem Hinspiel in Paris im Rücken in die Partie, hat also leichte Vorteile.

Im exklusiven Gespräch mit ran spricht der ehemalige deutsche Nationalspieler, Bayern-Profi und jetzige TV Experte, Dietmar Hamann, über die anstehende Partie des deutschen Rekordmeisters gegen das Pariser Starensemble.

Hamann spricht bei ran über …

… die aktuelle Form des FC Bayern nach dem 2:1-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart in der Bundesliga und vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Paris St. Germain:

"So richtig geglänzt haben die Bayern in den vergangenen Wochen ja eher selten – nur der Sieg im DFB-Pokal beim 1. FSV Mainz 05 war souverän und überzeugend. Aber letztlich machen sie in ihren Spielen das, was sie machen müssen. Die Partie gegen Paris ist allerdings etwas ganz Spezielles, da weiß jeder, worum es geht und deswegen werden sie da auch deutlich besser spielen als zuletzt in der Liga. Ich gehe deswegen stark davon aus, dass die Bayern es packen und eine Runde weiterkommen werden – auch, wenn das mit einem einhundert Prozent fitten Kylian Mbappe sicherlich ein ganz anderes Spiel werden wird als noch im Hinspiel."

… die nicht enden wollenden Diskussionen um Leroy Sane und Serge Gnabry:

"Natürlich ist das ein Thema in der Mannschaft, wenn du zwei Spieler im Kader hast, denen fehlende Einstellung vorgeworfen wird. Das ist keine gute Situation und sowas kann die Stimmung in der Mannschaft und die Atmosphäre in der Kabine absolut beschädigen. Denn auch Coach Julian Nagelsmann befindet sich jetzt in einer Zwickmühle: Wenn in dem Spiel gegen Paris etwas passiert und er von der Bank aus reagieren muss, wechselt er sie dann ein oder nicht? Was machen sie, wenn sie reinkommen? Das ist eine gewisse Ungewissheit, bringt Unruhe und ist für die Mannschaft somit nicht gut."

… den Umgang von Julian Nagelsman mit Sane und Gnabry:

"Jetzt ist es ja fast schon zu spät. Aber als Trainer musst du ja ständig die Kommunikation mit den Spielern suchen. Bei Gnabry stimmt ja schon seit Wochen die Form nicht wirklich. Und bei Sane ist es ein wellenförmiges Leistungsprofil. Er spielt mal fünf, sechs Wochen sehr gut und dann wieder wochenlang gar nicht gut. Da geht es dann nur über die Kommunikation. Denn du musst ja wissen, warum das so ist. Allerdings ist Nagelsmann ja jetzt schon seit 18 Monaten da und wird viel mit ihnen gesprochen haben – da stellt sich dann irgendwann schon die Frage, ob die beiden genug Eigenantrieb haben, alles für den Verein zu geben. Gnabry hat seinen Vertrag ja beispielsweise kürzlich erst verlängert. Natürlich kannst du ihnen immer wieder ins Gewissen reden, aber letztlich müssen die Impulse von ihnen selbst kommen."

… die Situation von Joao Cancelo beim FC Bayern:

"Ich finde es sehr seltsam, so einen gestandenen Spieler zu verpflichten und ihn dann in den vergangenen zwei, drei Spielen komplett weg zu lassen. Das hilft sicherlich nicht. Aber offensichtlich vertraut man ihm defensiv nicht – und das, obwohl er schon sehr viele Länderspiele auf dieser Außenverteidiger-Position auf dem Buckel und dort zudem den höchsten Marktwert unter den Defensivspielern auf dieser Position auf der ganzen Welt hat. Doch selbst mit einer Dreierkette beim FC Bayern, der ja immer sehr viel Ballbesitz hat, traut man ihm diese Rolle scheinbar nicht zu. Außen spielen ja aktuell Kingsley Coman und Alphonso Davies.

Da stellt sich dann schon die Frage: Warum hole ich so einen Spieler, wenn ich doch weiß, dass wenn ich defensiv mit Dreierkette agiere, Cancelo nur außen spielen kann und ich dort eigentlich noch andere Optionen habe? Zumal Noussair Mazraoui ja bald auch wieder zurückkommt. Das ist für Cancelo nicht gut und das ist auch für den Verein nicht gut. Denn er kam nach München, um zu spielen – und jetzt fragen sich die Leute, warum er nicht auf dem Platz steht. Denn Cancelo wurde ja zunächst einmal nur für sechs Monate ausgeliehen – und sowohl die Leihgebühr als auch sein Gehalt kosten sicherlich einiges. Und wenn er nun wenig spielt, mindert das sicherlich die Chancen, ihn im Sommer womöglich fest von Manchester City zu verpflichten. Mir ist das alles also wirklich sehr schleierhaft."

… die Möglichkeit, dass Joao Cancelo in München Unruhe stiften könnte:

"Er ist erst so kurz da, dass ich nicht glaube, dass er intern Ärger machen wird. Aber er hat ja erst kürzlich in einem Interview gesagt, dass er kein angenehmer Zeitgenosse sei, wenn er nicht spielt. Das ist grundsätzlich aber ja nichts Schlechtes, denn du willst als Trainer und Verein ja, dass alle spielen wollen. Somit wird das schon mal keinen Einfluss auf das Paris-Spiel haben. Dennoch sollte man die Situation von Cancelo in München im Auge behalten."

… das mögliche "Schicksalsspiel" von Nagelsmann gegen Paris:

"Es würde natürlich schon helfen, wenn er mit den Bayern weiterkommt – wovon ich auch ausgehe. Vor allem, nach dem dominanten Hinspiel. Sollte es dennoch schief gehen, käme es auch darauf an, wie sie ausscheiden würden. Ob und was dann mit dem Trainer passiert, müssten in diesem Fall die Verantwortlichen entscheiden. Aber klar, ein Ausscheiden wäre sicherlich nicht wirklich förderlich. Dieser Druck ist in München aber ganz normal, das hat andere auch schon ereilt. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass sie in der Winterpause bereits vier Punkte vor dem SC Freiburg an der Spitze waren, neun Zähler Vorsprung auf Borussia Dortmund hatten und dieses Polster nun komplett weg ist. Außerdem muss man mal schauen, was für Spieler verpflichtet wurden: Matthjis De Ligt für 80 Millionen Euro, Sadio Mane und jetzt auch noch Joao Cancelo. Vom Kader her sind die Bayern also definitiv so gut aufgestellt, wie kaum eine andere Mannschaft in der Champions League. Damit steigt natürlich auch die Erwartungshaltung."

… die Bedeutung des Neymar-Ausfalls für das Spiel der Bayern gegen PSG:

"Ich bin ja überhaupt kein Neymar-Fan. Natürlich wünscht man keinem Spieler eine Verletzung, aber ich glaube, dass sein Ausfall Paris wenig schwächen wird. Zumal ich eine Statistik gesehen habe, dass PSG ohne Neymar und 'nur' mit Lionel Messi und Kylian Mbappe von 14 Spielen elf gewonnen und drei Unentschieden gespielt hat. Aus diesem Grund glaube ich, dass der Neymar-Ausfall die Pariser sogar gefährlicher macht. Dennoch glaube ich, dass die Bayern das schaffen werden."