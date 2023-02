Nach dem FC Bayern München hat auch Borussia Dortmund das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gewinnen können. Der BVB setzte sich in einem engen Spiel gegen den FC Chelsea durch ein Kontertor von Karim Adeyemi mit 1:0 durch.

Dadurch hat die Borussia nun für das Rückspiel an der Stamford Bridge einen durchaus gute Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinals in der Königsklasse.

Dennoch waren sich die BVB-Protagonisten nach Schlusspfiff bewusst darüber, dass der Erfolg gegen die "Blues" durchaus etwas glücklich zustande kam. Immerhin rettete Dortmunds Keeper Gregor Kobel einige Male mit Glanzparaden gegen die Chelsea-Stars.

ran mit den Stimmen nach dem Dortmunder Hinspiel-Erfolg gegen Chelsea. (Quelle: DAZN)

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund): "Wir haben früh gemerkt, dass hier was geht und am Ende dann tatsächlich auch gewonnen. Beim Tor habe ich mir beim Zulaufen auf Enzo Fernandez gedacht: 'Irgendwann muss ich mir den Ball mal an ihm vorbeilegen.' Dieser Sieg ist sehr wichtig für das Rückspiel, um eine gute Ausgangslage zu haben."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Es war am Ende auch Glück dabei und eine sehr gute Leistung unseres Torhüters. Gregor Kobel ist in einer herausragenden Form. Am Ende konnten wir die Aktionen nicht mehr ganz sauber weg verteidigen. Wir haben es Chelsea etwas zu leicht gemacht, ins letzte Drittel zu kommen. Wenn wir mal die Bälle gut erobert hatten, dann haben wir sie oft auch schnell wieder weggegeben."

Emre Can (Borussia Dortmund): "Am Ende war es ein glücklicher Sieg, den wir aber natürlich so mitnehmen. Heute haben wir wieder bewiesen, dass wir kämpfen können. Es kann immer sein, dass es mal im Spiel nicht gut läuft, aber was man immer machen kann, ist kämpfen. Dennoch war nicht alles gut, etwa die Restverteidigung. Das müssen und werden wir im Rückspiel auch besser machen."

Graham Potter (Trainer FC Chelsea): "Unser Auftritt war gut, besonders in der zweiten Halbzeit. Es war ein Schritt vorwärts, wir hätten von der Performance her sogar mehr verdient als die Niederlage. Nun freue ich mich auf das Rückspiel an der Stamford Bridge."