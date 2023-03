Es war der Aufreger bei der 0:2-Niederlage von Borussia Dortmund beim FC Chelsea am Mittwochabend.

Kai Havertz setzte einen Elfmeter an Pfosten, Schiedsrichter Danny Makkelie ließ den Strafstoß nach Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter wiederholen, weil Spieler beider Mannschaften zu früh in den Strafraum gelaufen waren.

Im zweiten Versuch erzielte Havertz das 2:0. "Der Schiri war schuld", schimpfte Emre Can nach dem Spiel bei "Prime Video": "Wir haben unverdient, auch wegen dem Schiedsrichter, verloren." Matthias Sammer sprach angesichts der Wiederholung des Elfmeters sogar von einem "handfesten Skandal".

Allerdings war die Entscheidung korrekt. "Regeltechnisch muss er ihn wiederholen", sagte Schiedsrichter-Experte Wolfgang Stark bei "Prime Video: "Jeweils Spieler beider Mannschaften verstoßen gegen die Regel, indem sie vor der Ausführung reinlaufen. Dann kommt hinzu, dass ein Spieler, der zu früh reingelaufen ist, eingreift und den Ball klärt. Daher ist hier die Wiederholung absolut gerechtfertigt."

Wiederholung korrekt, Handspiel nicht

Manuel Gräfe, wie Stark langjähriger Bundesliga-Schiedsrichter, meldete sich bei Twitter zu Wort. "Die Wiederholung ist leider für den BVB regeltechnisch mit #VAR korrekt, da der Spieler, der zu früh reinrennt, den Ball klärt. Zudem gibt es bei Vergehen von beiden Teams immer eine Wiederholung", schrieb Gräfe. Allerdings wäre es nach Ansicht des Ex-Schiris ohne den VAR anders gelaufen, da Makkelie das Spiel wohl hätte weiter laufen lassen.

Makkelie hatte zuvor auf Elfmeter entschieden, nachdem Marius Wolf der Ball aus kurzer Distanz an den Unterarm geschossen worden war. Stark und Gräfe waren sich einig, dass der Schiedsrichter den Elfmeter nicht hätte geben müssen.

Stark und Gräfe sind sich einig

"Für mich kein absichtliches Handspiel + und auch nicht unnatürlich. Er dreht sich weg + dadurch geht der Arm minimal raus, aber immer noch eng am Körper sowie ohne Spannung, was man am 'Wegschleudern' des Armes sieht. Für mich falsch + viel Pech für den BVB", schrieb Gräfe.

"Das andere ist die Situation Handspiel. Ja oder nein?", sagte Stark: "Für mich ist hier die Frage, ist es eine klare, bewusste Körperverbreiterung oder nicht. Für mich ist es eine natürliche Bewegung des Dortmunder Spielers, deswegen hätte ich den Elfmeter nicht gegeben."