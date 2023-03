Mit einem knappen 1:0 im Rücken reist der BVB zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Chelsea (ab 21 Uhr im Liveticker). Auf der vereinseigenen Homepage wird fast schon mit mahnendem Finger daran erinnert, dass die "Blues" in UEFA-Wettbewerben bereits achtmal nach einem verlorenen Hinspiel noch weitergekommen sind.

Der Respekt ist groß, auch wenn der CL-Sieger von 2021 derzeit nur auf Rang zehn der Premier League dümpelt, die internationalen Plätze in akuter Gefahr sind und Trainer Graham Potter nahezu sämtlichen Kredit verspielt hat.

"Wir haben gesehen, welches Potenzial diese Mannschaft hat. Ich glaube auch nicht, dass der Tabellenstand dem entspricht, was sie aktuell leisten", warnte BVB-Coach Edin Terzic auf der Abschluss-Pressekonferenz.

"Das ist ein K.o.–Spiel, wo wir zur Halbzeit einen knappen Vorsprung haben. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass es manchmal nicht mal reicht, 2:0 zu führen in der 88. Minute, um das Dinge über die Linie zu bringen."

BVB so gut wie seit über zehn Jahren nicht mehr

Ein bisschen Understatement ist also angesagt in Dortmund. Aber eigentlich dürfte die schwarz-gelbe Brust so breit sein, wie schon lange nicht mehr. Mit zehn Pflichtspielsiegen in Folge hat sich der BVB seit der WM-Pause zum knallharten Bayern-Jäger entwickelt.

In der Bundesliga trennt die beiden Topklubs nach 23 Spieltagen einzig die Tordifferenz. Auch im DFB-Pokal sowie in der Königsklasse läuft es bislang nach Wunsch. Ein derartiger Siegeszug gelang dem BVB zuletzt in der Saison 2011/12. Damals wurde man am Ende mit acht Zählern Vorsprung auf Bayern Deutscher Meister.

Hamann: "'BVB eine verschworene Einheit"

Selbst harte Kritiker der Borussia ziehen mittlerweile ihren Hut vor der Mannschaft und ihrem Trainer. "Ich habe ja in der Vergangenheit kritisiert, dass sie – wenn es hart auf hart kam – immer wieder Wege gefunden haben, diese Spiele nicht zu gewinnen", so England-Experte Dietmar Hamann gegenüber ran. Das sei jetzt alles anders.

"Der BVB ist einfach eine verschworene Einheit. Das sieht man, wenn selbst Tacklings oder Blocks im eigenen Sechzehner gefeiert werden – da merkt man dann auch, dass sie realisiert haben, dass sie wirklich Deutscher Meister werden und auch in der Champions League mindestens eine Runde weiterkommen können. Da hat sich unter Coach Edin Terzic etwas entwickelt. Hinzu kommt, dass aktuell in Dortmund alle fit sind und ein enormer Konkurrenzkampf herrscht. Sowas hält eine Mannschaft hoch."

BVB gegen Chelsea in der Favoritenrolle

Hamann sieht den BVB im Rückspiel an der Stamford Bridge sogar in der Favoritenrolle. "Im Spitzensport entscheidet ja zu 80, 90 Prozent die Psychologie. Und wenn du zehn Mal hintereinander gewonnen hast, macht das natürlich etwas mit dir. Dann fährst du nach Chelsea und denkst: Die müssen uns erstmal schlagen."

Wenn man dieses Selbstbewusstsein, ohne überheblich zu werden, mit ins Spiel transportiert, "glaube ich schon, dass der BVB in London eine Runde weiterkommen kann."

Den Unterschied macht für Hamann in seiner Bewertung vor allem die Stimmung im Team. Zwar hätten die "Blues" mit Michajlo Mudryk einen überragenden Spieler in ihren Reihen. "Aber wenn eine Mannschaft eben 'nur' mit solchen Einzelspielern bestückt ist, ist das für das gegnerische Team immer auch eine Chance. Chelsea hat nicht den Zusammenhalt, den Dortmund hat."

Allerdings muss der BVB in London auf Hinspiel-Torschütze Karim Adeyemi verzichten. Der 21-Jährige ist nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder fit. Ob Stammkeeper Gregor Kobel nach einer Muskelverletzung wieder im Tor stehen kann, will Trainer Terzic kurzfristig entscheiden.