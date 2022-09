Dortmund - Vor dem Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen (im ran-Livetticker) ist es am Dienstag zu Ausschreitungen im Gästesektor gekommen. Dabei wurden Leuchtraketen gezündet, eine landete bei der Platzbegehung in der Nähe der BVB-Spieler.

Bereits am Montagabend hatte es laut Mitteilung der Dortmunder Polizei eine kleinere Auseinandersetzung in der Innenstadt gegeben. BVB-Ultras pflegen eine Freundschaft mit Fans des Kopenhagener Stadtrivalen Bröndby IF.