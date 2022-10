Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Sevilla auf Kapitän Marco Reus, Abwehrchef Mats Hummels, Marius Wolf und Gio Reyna verzichten. Das Quartett trat am Dienstag den Flug nach Andalusien nicht an.

Torwart Gregor Kobel ist hingegen wieder dabei, er war zuletzt aufgrund eines Muskelfaserrisses von Alexander Meyer vertreten worden.