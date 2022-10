München - Amazon Prime überträgt in der Champions-League-Saison 2022/23 insgesamt 16 Spiele - der Rest wird von DAZN übertragen. Pro Spielrunde überträgt der Streamingdienst ein Spiel - in der Gruppenphase sind es sechs.

Champions League live: Welche Spiele zeigt Amazon Prime?

Gruppenphase:

3. Spieltag: 4. Oktober, 21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur - im Liveticker auf ran.de und live bei Amazon Prime

4. Spieltag: 11. Oktober, 21:00 Uhr: BVB vs. FC Sevilla - im Liveticker auf ran.de und live bei Amazon Prime

5. Spieltag: 25. Oktober, 21:00 Uhr: BVB vs. Manchester City - im Liveticker auf ran.de und live bei Amazon Prime

6. Spieltag: 1. November, 21:00 Uhr: FC Bayern München vs. Inter Mailand - im Liveticker auf ran.de und live bei Amazon Prime

Diese Spiele wurden bereits übertragen:

1. Spieltag: 6. September, 18:45 Uhr: BVB vs. FC Kopenhagen - 3:0

2. Spieltag: 13. September, 21:00 Uhr: FC Bayern München vs. FC Barcelona - 2:0

