Finalheld Rodri vom neuen Champions-League-Sieger Manchester City ist zum Spieler der Saison gekürt worden. Die Entscheidung der Technischen Beobachter gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Sonntag bekannt.

Der 26-jährige Spanier hatte den englischen Meister und FA-Cup-Sieger am Samstag im Endspiel in Istanbul in der 68. Minute zum 1:0 (0:0) gegen Inter Mailand geschossen. Rodri verpasste nur ein Saisonspiel in der Königsklasse und erzielte zwei Tore. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Bayern München (3:0) erzielte der Mittelfeldspieler das 1:0.

"Es ist ein Traum. Dieser Moment kommt nie wieder", sagte Rodri nach dem Schlusspfiff: "All diese Fans haben darauf gewartet, ich weiß nicht wie viele Jahre. Sie haben es verdient, wir haben es verdient."