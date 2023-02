Eintracht Frankfurt empfängt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League den SSC Neapel. Anpfiff im Deutsche Bank Park ist am Dienstag um 21:00 Uhr.

Beide Teams reiten auf internationaler Ebene seit mehreren Monaten eine Welle. Während die Eintracht nach dem Europa-League-Sieg in der vergangenen Saison und dem erstmaligen Erreichen des Champions-League-Achtelfinals weiterhin eine Traumreise durch Europa erlebt, hat sich der SSC Neapel heimlich zum Geheimfavoriten herauskristallisiert.

In der Gruppenphase setzten sich die Italiener souverän durch und gingen trotz qualitativ hochwertigen Gegnern, wie dem FC Liverpool oder Ajax Amsterdam, als Sieger aus der Gruppe hervor. Auch in der Liga sind die Neapolitaner aktuell das Maß aller Dinge. Dort haben die Südeuropäer derzeit ein komfortables 15-Punkte-Polster auf Platz zwei.

Die Eintracht hingegen machte erst am letzten Gruppenspieltag durch einen 2:1-Sieg über Sporting Lissabon das Achtelfinale klar und schrieb damit Vereinsgeschichte. In der Bundesliga sind die Hessen erneut in der Spitzengruppe vertreten und finden sich im Moment auf Tabellenplatz sechs wieder. Mit nur fünf Punkten Abstand auf die Spitze hat man sogar noch die Chance auf den Meistertitel.

Um gegen die Überflieger aus Italien zu bestehen, werden die Frankfurter auf internationaler Ebene einmal mehr über sich hinaus wachsen müssen. Ein Hexenkessel, wie der Deutsche Bank Park, könnte den Adlern dabei helfen.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel - So seid ihr live in TV, Stream und Ticker dabei

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel findet am Dienstag, den 21. Februar, statt. Anpfiff in Frankfurt ist um 21:00 Uhr.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel live: Läuft das Champions-League-Spiel im Free-TV?

Nein, das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel könnt ihr nicht im Free-TV verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Läuft das Spiel live im Pay-TV?

Nein, die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel ist nicht im linearen Pay-TV zu sehen.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Wo läuft das Spiel im Livestream?

Ja, mit einem Abonnement von Amazon Prime Video kann man das Spiel live im Stream verfolgen. Dieses ist jedoch kostenpflichtig.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Wie gewohnt stellen wir euch sowohl auf unserer Website als auch in der ran-App einen Liveticker zur Verfügung. Sobald die Aufstellungen da sind, findet ihr diese ebenfalls dort.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Wo gibt's Highlights zur Partie?

Die Highlights zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel können nach der Partie bei Amazon Prime Video angeschaut werden. Im Anschluss an das Match wird es Teil der Highlight-Show sein und danach auch on demand auf der Plattform verfügbar sein. Zudem zeigt das ZDF am Mittwoch um 23 Uhr live die Highlights aller Spiele des Achtelfinals.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Die Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp – Jakic, Ndicka, Tuta – Buta, Sow, Kamada, Max – Götze, Lindström – Kolo Muani - Trainer: Glasner

SSC Neapel: Meret – Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera – Zielinski, Anguissa, Lobotka – Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia – Trainer: Spalletti

Tore: 0:1 Osimhen (40.), 0:2 Di Lorenzo (65.)

Besondere Vorkommnisse: Kvaratskhelia verschießt Foulelfmeter (36.)

Eintracht Frankfurt - SSC Neapel: Die wichtigsten Fakten

Spiel: Eintracht Frankfurt - SSC Neapel

Anpfiff: Dienstag, 21. Februar 2023, 21:00 Uhr

Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Schiedsrichter: Artur Soares Dias (POR)

Trainer: Oliver Glasner (Frankfurt), Luciano Spalletti (Neapel)

TV-Übertragung: -

Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: ran.de