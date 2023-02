Knapp acht Monate ist das Champions-League-Finale zwischen FC Liverpool und Real Madrid her. In einem spannenden Spiel verlor Jürgen Klopps Mannschaft mit 0:1. Das entscheidende Tor für Real schoss der Brasilianer Vinicius Junior. Am Dienstag stehen sich die beiden Top Klubs im Achtelfinale der Champions League (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) nun wieder gegenüber

In der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach Jürgen Klopp sehr offen über das verlorene Finale. "Bis zu diesem Wochenende habe ich mir das Spiel nicht angesehen und jetzt weiß ich auch warum. Es war eine richtige Folter", so der 55-Jährige."Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hätten gewinnen können, aber wir haben es nicht getan, weil sie ein entscheidendes Tor geschossen haben. Man konnte in diesem Spiel sehen, wie erfahren Real Madrid ist und wie wenig sie sich aufregen, wenn die andere Mannschaft Chancen hat. Sie verlieren nicht eine Sekunde lang das Selbstvertrauen. Sie verteidigen tief und mit vielen Beinen. Von ihnen kann man lernen, definitiv", so Klopp weiter.

Beim Liga Spiel der Reds gegen Newcastle am vergangenen Samstag kam es außerdem zu einer Schock-Szene. Offensivspieler Darwin Nunez musste in der zweiten Halbzeit aufgrund einer Schulterverletzung vom Platz genommen werden. Auf die Frage, ob man Nunez beim Spiel gegen das Team aus der spanischen Hauptstadt zu rechnen sei, antwortete Klopp: "Es gibt eine Chance. Wir müssen sehen, wie er mit den Schmerzen umgehen kann, und wenn wir das wissen, werden wir eine Entscheidung treffen."

-In dieser Saison kommt der FC Liverpool noch nicht wirklich gut zu Recht. In der Premier League stehen die Reds nur auf dem achten Tabellenplatz. Beim Champions-League-Duell wird Real Madrid als Favorit ins Spiel gehen. Trotzdem wird Klopps Team alles geben, um sich für das verlorene Finale zu rächen.