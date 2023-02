Update 23:00 Uhr: BVB gewinnt gegen Chelsea

Borussia Dortmund hat sich in einem umkämpften Spiel gegen den FC Chelsea durchgesetzt. Im Achtelfinale-Hinspiel gewannen die Borussen mit 1:0 im heimischen Signal-Iduna-Park. ZUM SPIELBERICHT

Update 21:50 Uhr: BVB vs. Chelsea - keine Tore zur Halbzeit

Dortmund und Chelsea gehen mit einem torlosen Remis in die Halbzeit. Zu Beginn war es eine wilde Partie, weil beide Mannschaften konsequent ins Gegenpressing gingen und so Fehler provozierten. Zu ernsthaften Torchancen kam es in den ersten 15 Minuten aber nicht. Nach der Anfangsphase wurde der BVB besser und übernahm mehr und mehr die Spielkontrolle. Vor allem Brandt konnte einige gute Aktionen initiieren. Haller traf einmal das Außennetz. Chelsea ließ sich davon aber nicht beeindrucken und wurde mit zunehmender Spieldauer immer besser. Besonders nach Ballgewinnen wurden die Blues gefährlich. João Félix vergab zweimal aus aussichtsreicher Position. Es war insgesamt ein sehr unterhaltsames Spiel, in dem Chelsea der Führung etwas näher war. ZUM LIVETICKER

Dortmund vs. Chelsea live

Borussia Dortmund bekommt es im Achtelfinale der Champions League mit einem großen Namen zu tun: Der FC Chelsea reist nach Westfalen. Kaum zu glauben, aber es ist das erste Pflichtspiel-Aufeinandertreffen der beiden Teams. Anpfiff im Dortmunder Signal Iduna Park ist um 21:00 Uhr.

Während der BVB in der Bundesliga nicht immer souverän auftrat, können sich die Auftritte in der Champions League durchaus sehen lassen. Schwarz-Gelb unterlag nur im Auswärtsspiel bei Manchester City knapp. Während es im Rückspiel gegen die Skyblues einen hochverdienten Punkt gab, sammelte Dortmund gegen Kopenhagen und Sevilla - die anderen beiden Kontrahenten der Gruppe, je einen überzeugenden Sieg sowie ein Remis.

Ganz anders der FC Chelsea. In einer wackligen Vorrunde überzeugten die Blues eigentlich nur in den Duellen mit dem AC Mailand. Gegen RB Salzburg und Dinamo Zagreb taten sich die Mannen von Graham Potter, der nach dem ersten Spiel (0:1 in Zagreb) von Thomas Tuchel übernahm, sehr schwer, holten sich aber dennoch den Gruppensieg.

Die Geschichte des Spiels sind vor allem die Winterneuzugänge im Westen Londons. Alleine Mikhailo Mudryk und Enzo Fernandez kosteten mehr als 220 Millionen Euro. Insgesamt gab Chelsea für acht Spieler rund 350 Millionen Euro aus. Sportlich rentiert hat sich das bisher jedoch noch nicht: Von den vergangenen sieben Spielen gewannen sie nur eins und schossen dabei lediglich drei Tore.

Der BVB jedoch reitet auf einer Erfolgswelle. In 2023 gewann das Team von Edin Terzic jedes seiner sechs Pflichtspiele. Das schafften in den Top-Ligen nur Union Berlin und der FC Barcelona. Das Narrativ, welches nach der Auslosung herrschte, der BVB sei der Underdog, hat sich also komplett gewandelt.

Borussia Dortmund - FC Chelsea: Die Aufstellungen

Borussia Dortmund: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Can, Bellingham, Özcan, Adeyemi, Brandt - Haller

FC Chelsea: Kepa - James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell - Loftus-Cheek, E. Fernandez, Ziyech, Mudryk, Joao Felix - Havertz

