Die tapfer kämpfende Mannschaft von Trainer Oliver Glasner verpasste durch das 0:2 (0:1) eine Überraschung gegen die abgezockten "Anti-Italiener" der SSC Neapel, hat nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse nur noch geringe Chancen aufs Weiterkommen - und muss im zweiten Duell auch noch auf den gesperrten Randal Kolo Muani verzichten.

SGE-Torhüter Kevin Trapp parierte zwar einen Foulelfmeter der georgischen Neuentdeckung Chwitscha Kwarazchelia (36.), in Anlehnung an Maradona "Kwaradona" genannt. Neapels Torgarant Victor Osimhen (40.) schlug im Frankfurter Hexenkessel dafür eiskalt zu, Giovanni Di Lorenzo (65.) legte für die überlegenen Gäste nach.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel - So seid ihr live in TV, Stream und Ticker dabei

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel findet am Dienstag, den 21. Februar, statt. Anpfiff in Frankfurt ist um 21:00 Uhr.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel live: Läuft das Champions-League-Spiel im Free-TV?

Nein, das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel könnt ihr nicht im Free-TV verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Läuft das Spiel live im Pay-TV?

Nein, die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel ist nicht im linearen Pay-TV zu sehen.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Wo läuft das Spiel im Livestream?

Ja, mit einem Abonnement von Amazon Prime Video kann man das Spiel live im Stream verfolgen. Dieses ist jedoch kostenpflichtig.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Wie gewohnt stellen wir euch sowohl auf unserer Website als auch in der ran-App einen Liveticker zur Verfügung. Sobald die Aufstellungen da sind, findet ihr diese ebenfalls dort.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Wo gibt's Highlights zur Partie?

Die Highlights zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel können nach der Partie bei Amazon Prime Video angeschaut werden. Im Anschluss an das Match wird es Teil der Highlight-Show sein und danach auch on demand auf der Plattform verfügbar sein. Zudem zeigt das ZDF am Mittwoch um 23 Uhr live die Highlights aller Spiele des Achtelfinals.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Die Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp – Jakic, Ndicka, Tuta – Buta, Sow, Kamada, Max – Götze, Lindström – Kolo Muani - Trainer: Glasner

SSC Neapel: Meret – Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera – Zielinski, Anguissa, Lobotka – Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia – Trainer: Spalletti

Tore: 0:1 Osimhen (40.), 0:2 Di Lorenzo (65.)

Besondere Vorkommnisse: Kvaratskhelia verschießt Foulelfmeter (36.)

Eintracht Frankfurt - SSC Neapel: Die wichtigsten Fakten

Spiel: Eintracht Frankfurt - SSC Neapel

Anpfiff: Dienstag, 21. Februar 2023, 21:00 Uhr

Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Schiedsrichter: Artur Soares Dias (POR)

Trainer: Oliver Glasner (Frankfurt), Luciano Spalletti (Neapel)

TV-Übertragung: -

Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: ran.de