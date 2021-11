München/Dortmund - Der BVB will am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Wiedergutmachung leisten. Nach der 0:4-Klatsche, bei Ajax Amsterdam bei der die Dortmunder teilweise vorgeführt wurden, steht jetzt das Rückspiel im heimischen Signal Iduna Park an.

Die Schwarz-Gelben müssen erneut ohne ihren verletzten Topstar Erling Haaland auskommen. Zumindest in Bundesliga und DFB-Pokal lief es aber auch ohne den Norweger. Im Pokal setzte sich Dortmund mit 2:0 gegen den FC Ingolstadt durch. In der Liga gab es Siege über Arminia Bielefeld und den 1. FC Köln. Damit rangiert die Mannschaft von Trainer Marco Rose auf Platz 2 - mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern.

Ajax feierte nach der BVB-Demontage einen fulminanten 5:0-Erfolg im Topspiel gegen die PSV Eindhoven. Zuletzt kam der niederländische Rekordmeister gegen Heracles Almelo nicht über ein 0:0 hinaus. Trotzdem steht Amsterdam in der Eredivisie auf Platz 1 - mit zwei Punkten Vorsprung auf PSV.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlight

Das Spiel des 4. Spieltages mit der Partie zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam findet am Mittwoch, den 3. November 2021, um 21:00 Uhr im Signal Iduna Park statt. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Champions League: Borussia Dortmund vs. Ajax Amsterdam live im TV

Das Spiel zwischen dem BVB und Ajax wird nicht im Fernsehen gezeigt. Pay-TV Sender Sky, die in der vergangenen Saison noch Spiele der Königsklasse gezeigt haben, hat die Rechte an die Streaming-Dienste Amazon Prime und DAZN verloren. Das Match wird am Mittwochabend auf DAZN zu sehen sein.

Champions League: BVB vs. Ajax im Livestream

Die Partie wird im Livestream auf DAZN zu sehen sein. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Champions League: Dortmund vs. Amsterdam im Liveticker

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Champions-League-Highlights: BVB - Ajax

Das ZDF zeigt die Höhepunkte des Champions-League-Spieltags immer am Mittwochabend. Beginn der Sendung ist um 23 Uhr.

