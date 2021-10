18:45 Uhr: Gruppe A - FC Brügge - Manchester City - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN 18:45 Uhr: Gruppe C - Besiktas Istanbul - Sporting Lissabon - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN 21:00 Uhr: Gruppe A - Paris Saint-Germain - RB Leipzig - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN 21:00 Uhr: Gruppe B - Atletico Madrid - FC Liverpool - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN 21:00 Uhr: Gruppe B - FC Porto - AC Mailand - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN 21:00 Uhr: Gruppe C - Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund - im Liveticker auf ran.de und live bei Amazon Prime 21:00 Uhr: Gruppe D - Schachtjor Donezk - Real Madrid - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN 21:00 Uhr: Gruppe D - Inter Mailand - Tiraspol - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

Am Dienstag und Mittwoch (19./20. Oktober) steht der 3. Spieltag der Gruppenphase der Champions League auf dem Programm. Wir sagen Euch, wo Ihr welches Spiel sehen könnt.