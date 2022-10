Köln (SID) - Bayern München steht bereits als einer der 16 Achtelfinalisten in der Champions League fest und kann am 5. Spieltag vorzeitig Gruppensieger werden. Borussia Dortmund und RB Leipzig können dem deutschen Fußball-Rekordmeister eine Runde vor Ende der Gruppenphase in die K.o.-Phase folgen, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen dagegen droht bereits das Aus fürs Achtelfinale. - Die möglichen Entscheidungen am 5. Spieltag der Königsklasse:

Bereits für das Achtelfinale qualifiziert, Gruppensieg möglich: Bayern München, Real Madrid, Manchester City, SSC Neapel, FC Brügge

Achtelfinal-Einzug möglich: Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Liverpool, FC Chelsea, Paris St. Germain, Inter Mailand, Tottenham Hotspur, Benfica Lissabon, Olympique Marseille, FC Porto, RB Salzburg, Sporting Lissabon

Können aus dem Achtelfinal-Rennen ausscheiden, aber noch Dritter werden (Europa League): Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, FC Barcelona, Juventus Turin, AC Mailand, Ajax Amsterdam, Atletico Madrid, FC Sevilla, FC Kopenhagen, Dinamo Zagreb, Maccabi Haifa, Schachtar Donezk, Sporting Lissabon

Bereits aus dem Achtelfinal-Rennen ausgeschieden, aber Platz drei noch möglich: Celtic Glasgow, Glasgow Rangers, Viktoria Pilsen

Können sicher Gruppenletzter werden: Bayer Leverkusen, AC Mailand, FC Sevilla, Celtic Glasgow, Glasgow Rangers, FC Kopenhagen, Dinamo Zagreb, Viktoria Pilsen.