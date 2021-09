Köln - Rekordspieler Cristiano Ronaldo bescherte Manchester United den ersten Sieg in der Champions League nach seiner Rückkehr mit einem Last-Minute-Tor. Titelverteidiger Thomas Tuchel verlor dagegen mit dem FC Chelsea zum zweiten Mal binnen fünf Tagen, und dem ruhmreichen FC Barcelona droht nach dem zweiten Debakel gar das frühe Aus.

Tuchels Blues mit den Nationalspielern Antonio Rüdiger und Kai Havertz in der Startelf unterlagen nach dem 0:1 in der Premier League gegen Manchester City auch beim schwächelnden italienischen Rekordmeister Juventus Turin mit 0:1 (0:0). Ronaldo sicherte ManUnited in der Nachspielzeit (90.+5) nach dem 1:2-Fehlstart gegen die Young Boys Bern ein glückliches 2:1 (0:0) gegen den FC Villarreal. In seinem 178. Spiel in der Champions League, mit dem er seinen einstigen Real-Mitspieler Iker Casillas überholte, war Ronaldo 94 Minuten lang unauffällig gewesen.

Einen Tag nach Lionel Messis erstem Tor für Paris St. Germain blamierte sich Barca ohne seinen langjährigen Superstar mit 0:3 (0:1) bei Benfica Lissabon und hat nach zwei Spielen noch keinen Punkt auf dem Konto. Trainer Ronald Koeman steht vor dem Rauswurf.

Für Nationalspieler Robin Gosens war der Spieltag schon früh beendet. Bereits nach zehn Minuten verließ der 27-Jährige beim 1:0 (0:0) von Atalanta Bergamo gegen Bern unter Tränen das Spielfeld, ohne Einwirkung des Gegners hatte er sich offenbar eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Ohne ihren Linksverteidiger taten sich die Italiener gegen den Schweizer Meister lange schwer - bis Matteo Pessina (68.) traf.

Adeyemi mit Doppelpack

Nationalmannschaftsneuling Karim Adeyemi sorgte mit zwei Elfmetertoren (35./53.) für das 2:1 (1:0) von RB Salzburg gegen den französischen Meister OSC Lille. Den ersten Sieg verbuchte der russische Meister Zenit St. Petersburg mit 4:0 (1:0) gegen den krassen Außenseiter Malmö FF aus Schweden.

15 Sekunden nach der Halbzeitpause schoss Europameister Federico Chiesa Juve zum Sieg gegen Chelsea. DFB-Keeper Marc-Andre ter Stegen kassierte bei Barcas zweiter Pleite nach dem 0:3 gegen Bayern München zwei Tore von Darwin Nunez (3./79., Handelfmeter) und eines von Rafa Silva (69.). Zudem sah Eric Garcia Gelb-Rot (87.). Der Ex-Dortmunder Paco Alcacer (53.) brachte Villarreal im Old Trafford in Führung, ehe Alex Telles (60.) für United ausglich. Dann kam Ronaldo.

