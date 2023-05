Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können beim Kampf um den Finaleinzug in der Champions League auf Torjägerin Alexandra Popp zählen. Die Kapitänin hat ihre Wadenverletzung auskuriert und steht im Halbfinal-Rückspiel beim FC Arsenal (18.45 Uhr/DAZN) in der Startformation. Die Wölfinnen müssen im Emirates Stadium gewinnen, um ins Endspiel in Eindhoven (3. Juni) einzuziehen, das Hinspiel war 2:2 ausgegangen.