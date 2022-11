München - Der sechste und letzte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2022 steht an. Für Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und RB Leipzig geht es noch um den Einzug in die nächste Runde.

Das heißt auch: Die Rechenschieber qualmen regelrecht wieder. Wer kommt wann und bei welchem Ergebnis auf welchem Platz weiter? ran hat alle möglichen Szenarien für alle fünf deutschen Teams zusammengefasst.

Wie kann Bayer Leverkusen in die Europa League kommen?

Leider aus deutscher Sicht kann Bayer Leverkusen nicht mehr ins Achtelfinale kommen. Der Rückstand auf den FC Porto auf Rang zwei beträgt uneinholbare fünf Punkte in Gruppe B. Allerdings die Europa League kann die Werkself noch erreichen.

Die Szenarien für Bayer Leverkusen:

Bayer Leverkusen kommt in die Europa League, wenn ...

... sie gegen Brügge gewinnen und Atletico nicht gegen Porto gewinnt

... sie gegen Brügge nicht verlieren und Atletico gegen Porto verliert.

Wie kommt Eintracht Frankfurt in der Champions League ins Achtelfinale?

Für Eintracht Frankfurt ist in der engen Gruppe D noch alles drin, von Gruppensieg bis Letzter. Allerdings: Die Eintracht muss bei Sporting Lissabon gewinnen, sonst ist höchstens die Europa League drin.

Die Szenarien für Eintracht Frankfurt:

Eintracht Frankfurt steht als Gruppensieger fest, wenn ...

... sie gegen Sporting gewinnen und Tottenham gegen Marseille nicht gewinnt.

Eintracht Frankfurt steht als Zweiter fest, wenn ...

... sie gegen Sporting gewinnen und Tottenham gegen Marseille gewinnt.

Eintracht Frankfurt wird Dritter und erreicht die Europa League, wenn ...

... sie gegen Lissabon nur Unentschieden spielen und Marseille nicht gegen Tottenham gewinnt

... sie gegen Sporting verlieren und Marseille nicht gegen Tottenham gewinnt.

Eintracht Frankfurt wird Gruppenletzter, wenn ...

... sie gegen Lissabon nur Unentschieden spielen und Marseille gegen Tottenham gewinnt

... sie verlieren und Marseille gegen Tottenham gewinnt.

Wie kommt RB Leipzig in der Champions League ins Achtelfinale?

In Leipzigs Gruppe F geht es eng zu. Hinter dem Ersten Real Madrid (10 Punkte) lauert RB Leipzig (9 Punkte), dahinter hat Shakhtar Donetsk (6 Punkte) noch Außenseiterchancen auf das Achtelfinale.

Leipzig, die es mit eben Donetsk zu tun bekommen, dürfen gegen die Ukrainer nicht verlieren, dann sind sie im Achtelfinale - ansonsten haben sie die Platz drei und die Europa League bereits sicher.

Die Szenarien für RB Leipzig:

RB Leipzig steht als Gruppensieger fest, wenn ...

... sie gegen Donetsk gewinnen und Real nicht gegen Celtic gewinnt.

RB Leipzig steht als Zweiter fest, wenn ...

... sie gegen Donetsk Unentschieden spielen

... sie gegen Donetsk gewinnen und Real gegen Celtic gewinnt.

RB Leipzig steht als Europa-League-Teilnehmer fest, wenn ...

... sie gegen Donetsk verlieren

FC Bayern München ist bereits sicher fürs Achtelfinale qualifiziert

Der FC Bayern steht in Gruppe C bereits überlegen als Gruppensieger fest. Mit 15 Punkten aus fünf Spielen konnte dem FCB in der schweren Gruppe mit Inter Mailand, dem FC Barcelona und Viktoria Pilsen niemand das Wasser reichen.

Borussia Dortmund ist bereits sicher im Achtelfinale

Borussia Dortmund kennt, wie der FC Bayern, bereits seine Position in der Abschlusstabelle. Hinter dem Gruppensieger Manchester City wird der BVB dank guter Leistungen als Zweiter in Gruppe G einlaufen, vor dem FC Sevilla und dem FC Kopenhagen.

