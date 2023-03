Champions League

Eintracht-Fan Basti Red zur Neapel-Farce: "Sauer und traurig zugleich"

In einem beispiellosen Hin und Her hat die Präfektur Neapel für den Ausschluss der Anhänger von Eintracht Frankfurt im Achtelfinal-Rückspiel gesorgt. Im ran-Interview erklärt Basti Red, langjähriger Eintracht-Fan, was diese Entscheidung bei den Fans ausgelöst hat und welche Gefahren er in ihr sieht.

News lesen