Eintracht Frankfurt spielt am Mittwochabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen SSC Neapel (ab 20:30 Uhr im Liveticker). Das Hinspiel verlor die SGE im heimischen Deutsche Bank Park vor ausverkauftem Haus mit 0:2.

In Neapel müssen die Frankfurter aufgrund eines Fan-Verbots seitens der Italiener grundsätzlich auf ihre Anhänger verzichten.

Nach einem langen Hin und Her wurden die Fans der Hessen von der Präfektur Neapel wegen "Sicherheitsbedenken" für das Spiel ausgeschlossen. Zuvor hatte die SGE eine einstweilige Verfügung erreicht, die das vorherige Verbot aufgeboten hatte. Doch nach dem erneuten Verbot entschied sich der Verein dazu, die Gästekarten nicht anzunehmen. Ein denkwürdiger Prozess, auch für die restlichen Fußball-Welt.

ran fasst die aktuellen Geschehnisse zusammen.

+++ Mittwoch, 15. März 18:05 Uhr: Eintracht-Ultras attackieren Polizei +++

Der Sport wird vorübergehend zur Nebensache: Schwere Krawalle begleiten das Achtelfinal-Rückspiel von Eintracht Frankfurt in der Champions League bei der SSC Neapel.

Autos brannten, Feuerwerkskörper und Stühle flogen durch die Luft, und über der Innenstadt kreiste ein Polizei-Hubschrauber: Im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels von Eintracht Frankfurt in der Champions League ist es in Neapel zu schweren Ausschreitungen gekommen. Der Corriere dello Sport schrieb von einem "Guerillakrieg" im Zentrum der süditalienischen Stadt.

Videobilder aus der Innenstadt von Mittwochnachmittag zeigten wilde Jagdszenen zwischen vermummten Anhängern und der Polizei. Immer wieder waren Detonationen zu hören, Rauchschwaden durchzogen die engen Gassen rund um die Piazza del Gesu.

𝗣𝗥𝗢𝗦𝗘𝗚𝗨𝗢𝗡𝗢 𝗚𝗟𝗜 𝗦𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜 𝗔 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗜‼️



Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champions contro l’Eintracht. Proseguono gli scontri tra la polizia e alcuni gruppi ultras tedeschi #napoli #eintracht #sportitalia pic.twitter.com/cbn4wR1hlK — Sportitalia (@tvdellosport) March 15, 2023

Mehrere Autos, darunter ein Polizeiauto, sollten laut Gazetta dello Sport von deutschen Fans in der Via Calata Trinita Maggiore angezündet worden sein. Zudem seien Lokale in der Umgebung beschädigt sowie Tische, Stühle und Schaufenster von Bars und Restaurants zerstört worden.

Laut italienischen Nachrichtenagenturen sollten die Eintracht-Fans nach einem Marsch durch die Stadt mit Bussen zurück zu ihrem Hotel gebracht werden. Nachdem sich die Fans jedoch weigerten, hätten "mehrere Dutzend" vermummte Personen die Einsatzkräfte angegriffen. Der Corriere dello Sport schrieb von "rund 600 Eintracht-Fans", die trotz des Ticket-Verkaufsverbots durch die italienischen Behörden nach Neapel gereist waren. Rund 800 Polizisten sollten im Einsatz sein.

𝗦𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜 𝗘 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗜𝗚𝗟𝗜𝗔 𝗔 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗜‼️🔥



Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli.



Gli ultras tedeschi stanno danneggiato diversi mezzi delle forze dell'ordine. La tensione resta altissima in attesa del calcio d'inizio.#Napoli #Sportitalia pic.twitter.com/3S9v7rosbC — Sportitalia (@tvdellosport) March 15, 2023

+++ Mittwoch, 15. März 14:30 Uhr: Eintracht-Fans in Neapel unterwegs +++

Mittlerweile tauchen erste Videos unter anderem von Manuel Schwarz von der "dpa" auf, in denen zu sehen ist, wie die Anhänger der Eintracht gemeinsam durch die Straßen laufen.

Zu größeren Ausschreitungen soll es noch nicht gekommen sein. Laut der "Hessenschau" gab es allerdings bereits Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Fan-Gruppen. Die italienische Polizei warnt derweil vor noch mehr Gewalt.

+++ Mittwoch, 15. März 12:20 Uhr: Eintracht-Delegation bleibt aus Protest daheim +++

Aus Protest gegen den Fan-Ausschluss hat die Delegation von Eintracht Frankfurt offenbar entschieden, ebenfalls nicht nach Neapel zu reisen.

Wie "Sport1" berichtet, sind Vorstandssprecher Axel Hellmann, Finanzvorstand Oliver Frankenbach, Aufsichtsratschef Philip Holzer und SGE-Präsident Peter Fischer nicht mit nach Italien gereist.

Demnach sollen sich lediglich Sportvorstand Markus Krösche, Philipp Reschke (als Vorstand für Sicherheits- und Fanangelegenheiten) sowie die Bereichsleiter Jan Martin Strasheim (Medien) und Florian Reißing (Spieltags-Organisation und Fanangelegenheiten) vor Ort befinden.

+++ Dienstag, 14. März 22:00 Uhr: Frankfurt-Ultras am Hotel angekommen +++

Auch die "Bild" berichtete bereits am Dienstagabend über die Ankunft der Frankfurter Ultras an ihrem Hotel, das sich offenbar nur 50 Meter vom Hotel der Mannschaft befindet und aus dem Anhänger und Hotelmitarbeiter nicht heraus dürfen.

#Eintracht-Ultras bei der Ankunft an ihrem Hotel in Neapel. In Bussen und eskortiert von der Polizei. Irre: Eintrachts Team-Hotel ist nur 50 Meter entfernt. #SGE pic.twitter.com/YB2gBXxaO4 — BILD E. Frankfurt (@BILD_Eintracht) March 14, 2023

Ob - und wenn ja - wie viele Frankfurt-Fans es in das ehrwürdige Stadio Diego Armando Maradona schaffen werden, ist bislang unklar. Anpfiff in Neapel ist um 21 Uhr.

+++ Dienstag, 14. März 20:00 Uhr: SGE-Fans doch in Napoli +++

Wie Videos aus dem Internet zeigen, haben bereits am Dienstagabend einige hundert SGE-Fans den Weg nach Neapel gefunden.

Offenbar sollen bis zu 400 Ultras der Frankfurter vor Ort sein. Auch Unterstützung aus Bergamo - die eine Fan-Freundschaft mit der SGE pflegen - soll in Neapel sein.

Ein Video zeigt die Ankunft der Frankfurter am Bahnhof Neapels. Die italienische Polizei ist ebenfalls vor Ort.