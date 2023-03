Von Christian Stüwe

Es lief die 63. Minute, als Manchester Citys Trainer Pep Guardiola Erling Haaland vom Platz nahm.

Der Trainer brachte Julian Alvarez für den Norweger in die längst entschiedene Partie gegen RB Leipzig. Guardiola wollte dem Stürmer nach seiner Fünf-Tore-Gala den wohlverdienten Applaus des Publikums im Etihad Stadium gönnen. Glücklich war Haaland darüber aber nicht.

"Ich habe ihm gesagt, dass ich gerne einen Doppel-Hattrick erzielt hätte. Aber was soll ich machen", zeigte sich der 22-Jährige nach dem Spiel im englischen TV unzufrieden über seine Auswechslung. Wie so oft bei Haaland konnte man sich allerdings nicht ganz sicher sein, wie ernst er diese Aussage meinte.

Einerseits grinste der Stürmer beim Interview, anderseits wirkte er beim Verlassen des Platzes tatsächlich etwas angefressen.

Erling Haaland bricht uralten Vereinsrekord

Dabei war der Abend des früheren Borussia-Dortmund-Stürmers schon so außergewöhnlich genug. Die ersten beiden Tore des Spiels erzielte er in 77 Sekunden, es war der schnellste Doppelpack in der Geschichte der Champions League.

Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung hatte er in einer knappen Stunde fünf Treffer zum späteren 7:0-Sieg und dem damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale der Champions League beigetragen. Das Kunststück, fünf Tore in einer einzigen Partie in der Königsklasse zu erzielen, war zuvor nur zwei Spielern gelungen: Lionel Messi und Adriano.

Mit seinem 39. Pflichtspieltreffer in dieser Saison stellte Haaland außerdem einen neuen Vereinsrekord für Manchester City auf. Er brach die alte Bestmarke von Tommy Johnson, der in der Saison 1928/29 38 Treffer erzielt hatte. Dafür brauchte Haaland nur 36 Spiele. Es gibt also noch einige Gelegenheiten, den Rekord weiter auszubauen.

Guardiola lobt Haaland: "Eine große Ehre für uns"

"Er ist ein überragender Lad, eine überragende Person", lobte Trainer Pep Guardiola in einer Mischung aus Deutsch und Englisch bei "Prime Video": "Er freut sich die ganze Zeit, all the time laugh, laugh, laugh. Seine Mentalität ist fantastisch. Erling ist eine große Ehre für uns."

Dabei hatte Haaland vor seiner Gala-Vorstellung gegen Leipzig für seine Verhältnisse fast schon mit einer Torflaute zu kämpfen. Seit Anfang Februar waren ihm in sieben Premier-League-Spielen "nur" drei Treffer gelungen. Auch beim 1:1 in Leipzig im Hinspiel blieb er ohne Tor.

Am Dienstagabend war es mit Haaland dann so wie mit der oft zitierten Ketchupflasche. Man schüttelt, erst kommt nichts und dann plötzlich alles auf einmal. Mit nun zehn Toren in sechs Spielen in der Königsklasse führt er die Torjägerliste vor Liverpools Mo Salah (8) souverän an.

Haaland bricht Rekorde von van Nistelrooy und Mbappe

Noch zwei weitere Bestmarken erreichte Haaland bei seiner irren Rekordshow gegen Leipzig. In nur 25 Spielen gelangen ihm 30 Champions-League-Tore, womit er Ruud van Nistelrooy ablöste, der 34 Spiele für seine ersten 30 Tore gebraucht hatte. Die Treffer 31 bis 33 setzte Haaland gegen Leipzig noch obendrauf.

Exakt 22 Jahre und 236 Tage war Haaland am Dienstag alt, was ihn auch zum jüngsten Spieler macht, der 30 Champions-League-Tor erzielt hat. Kylian Mbappe war bei seinem 30. Tor in der Königsklasse 116 Tage älter.

Haaland fehlt die Erinnerung an die Tore

"Es war ein großer Abend", sagte Haaland: "Zunächst einmal bin ich sehr stolz darauf, in der Champions League zu spielen, ich liebe diesen Wettbewerb. Fünf Tore zum 7:0-Heimsieg, ich bin so glücklich. Alles ist ein bisschen verschwommen, ich erinnere mich nicht an die Tore. Ich habe nur geschossen, nicht nachgedacht."

Leipzigs Trainer Marco Rose trainierte Haaland 2019 bei RB Salzburg. Auf die Frage, wie der Ausnahmestürmer auszuschalten ist, hatte er aber trotzdem keine Antwort gefunden.

"Ich kenne Erling sehr gut. Ich weiß, war zu leisten im Stande ist. Das mussten wir heute bitter erfahren. Wenn Erling das Tor sieht, will er unbedingt eins machen. Davon hat er heute vier oder fünf gemacht", sagte Rose, der anscheinend mit dem Mitzählen aufgehört hatte, bei "Prime Video".

Manchester City ist ein heißer Anwärter auf den Henkelpott

Seit vielen Jahren jagt Manchester City mit großzügiger finanzieller Unterstützung aus Abu Dhabi den Titel in der Champions League. Bislang scheiterte die Mannschaft Jahr für Jahr am großen Triumph.

In der Verfassung vom Dienstag und mit Tormaschine Erling Haaland in der Spitze, dürfte die Guardiola-Elf in dieser Saison ein heißer Anwärter auf den silbernen Henkelpott sein.

"Ich denke, wir haben das Potenzial, um den ganzen Weg zu gehen", sagte Haaland bei "Prime Video": "Es stehen noch bis zu fünf Spiele an. Wenn wir uns in diesen fünf Spielen gut schlagen, könnte es reichen."